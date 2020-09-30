Секскурсия - новый вид развлечений для жителей Таллинна и гостей эстонской столицы, проводится авторами выставки «Развратный Таллинн» Мадли Вендик и Маде Исак, которую в конце января-начале февраля 2021 года откроют в Таллиннскогом городском музее. Во время прогулки вас ждет полтора часа невероятных сексуальных историй, которые происходили в городе с 15 века до начала Второй мировой войны. Тематические практические задания с презервативами из бараньих кишок тоже предусмотрены - это станет вишенкой на торте.

Сентябрь, шесть часов вечера, на улице серо, но не очень холодно. Моросит дождь. Жители Старого города медленно плетутся домой или просто прогуливаются по узеньким улочкам родного города. У входа в Таллиннский городской музей по адресу Вене, 17 собираются мужчины и женщины, но представительниц прекрасного пола раза в 3 больше. Всего около тридцати человек. Все одеты уже по-осеннему, не очень ярко. Мы с оператором и репортером эстонского портала Elu24 присоединяемся к группе, издалека собравшиеся ничем не примечательны и так сразу и не скажешь, что все люди здесь ближайшие полтора часа будут слушать непристойные истории про Средневековый Таллинн и годы прямо перед началом Второй мировой войны. Мы еще не знаем, какие безумные рассказы нас ждут, казалось бы, даже самому заядлому клиенту магазинов эротических товаров, здесь расскажут такое, после чего волосы могут зашевелиться в разных местах. Но наши сегодняшние спутницы - авторы выставки - Мадли и Маде будут обо всем об этом рассказывать так, как будто ведут научную передачу для очень серьезного издания. Никто этим вечером не будет чувствовать себя неудобно.

Мадли и Маде приветствуют всех собравшихся и говорят с людьми о сексе ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

И вот, откуда-то неподалеку слышится колокольный звон. Часы бьют шесть часов вечера, двери Городского музея закрываются на ключ и Мадли и Маде начинают Секскурсию. Сначала они рассказывают о том, что этим вечером речь пойдет о проституции, порнографии и венерических заболеваниях в период с 15 века до Второй мировой войны. Потом у присутствующих спросят, скольки синонимов к слову проститутка они подберут. В русском языке есть тоже множество вариантов, чтобы погрузиться в атмосферу того вечера и Секскурсии, перечислим некоторые из них: жрица любви, гулящая женщина, ночная бабочка, путана... это из приличных. Какие неприличные синонимы вспомните вы? Пока вспоминаем, всей группой идем к Доминиканскому монастырю и Переулку Катарины.

Где раньше в Таллинне находили жриц любви?

Было время, когда проституткой считалась и та женщина, которая забеременела, но еще не замужем. Кажется, наши бабушки и прабабушки тоже придерживаются такого мнения. Услугами жриц любви, как правило, пользовались моряки и военные, находящиеся вдали от дома. Найти девочку для развлечений было нетрудно. Их встречали в пабах и в городских банях. Где хорошая еда и напитки, там и проститутки. Как узнать путану в толпе? А очень просто. У них часто была татуировка на левой руке и одевались они, как правило, очень ярко - выбирали желтый и красный цвета. А еще жрицам любви часто вешали колокольчик на волосы сзади. Но не все женщины были гулящими. Самых верных изображали на гигантских каменных плитах с двумя кошками у ног. Это значит, что женщина при жизни не изменяла своему мужу и была очень преданной.

Вот те самые сохранившиеся плиты, расположенные в переулке Катарины ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

На сохранившейся стене бывшей церкви Святой Екатерины, выходящей в переулок, укреплены каменные плиты бывших захоронений, среди них — старейшее изображение женщины в камнерезном искусстве Таллинна — плита похороненной в 1381 году вдовы бургомистра Шотельмунда — Кунигунды.

Punane klooster, «Красный монастырь» - это что еще такое?

Как правило, в самых роскошных домах чаще всего находились либо монастыри, либо бордели. В 1742 году в Таллинне работал так называемый «Красный монастырь», но здесь нельзя было встретить ни монахинь, ни молящихся людей. Наоборот, после посещения такого места, грехи пришлось замаливать. В этом здании обитали девочки легкого поведения, одним словом, здесь располагался бордель. Находился он прямо там, где сейчас стоит ночной клуб Hollywood и кинотеатр Sõprus. Но этот так называемый «Красный монастырь» и сауны на улице Сауна пришлось закрыть, потому что матросы привезли в Эстонию не только табак, томаты, морковь и картошку, но и венерическое заболевание - сифилис, которое передавалось с невероятной скоростью, поэтому бордель пришлось закрыть.

Секс только для продолжения рода!

Были времена, когда человечество могло погибнуть из-за того, что времени для любовных утех у пар практически не было. И не в прямом смысле этого слова. Людям иногда очень хотелось, но по воскресеньям и иногда пятницам заниматься интимной близостью было запрещено. Во время поста, который длился 40 дней, категорически запрещалось заниматься сексом, а также во все Великие праздники. В какой-то момент их было так много, что человечество находилось под угрозой... Оральный секс не был для продолжения рода, поэтому им заниматься запрещали. И всё это было очень строго. Позволялись лишь 4 позы в постели: главная - миссионерская, на боку, сидя и стоя и лишь в крайнем случае позволялся стиль собачки. Считалось, что мужчина в постели должен был быть очень активным, иначе родится дочка или нездоровый ребенок.

Отель Telegraaf. Секундочку, но при чем здесь он?

Окна квартиры напротив отеля Telegraaf, выставленной на продажу. Туда зашел "пострелять" генерал Эрнест Пыддер и спас страну ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Действия следующей истории нашей Секскурсии разворачиваются также на улице Вене, рядом с пятизвездочным отелем Telegraaf. Но раньше в этом здании находилась станция Эстонского Телеграфа. И 1 декабря 1924 года была произведена попытка государственного переворота. Но проститутка, живущая на третьем этаже дома напротив и генерал Пыддер, заглянувший к ней, спасли страну.

Генерал Эрнест Пыддер стал героем патриотического фильма, но не исключено, что нынешнее молодое поколение не понимает самого главного при просмотре этой картины - что генерал смог сделать то, что он сделал в критический момент для спасения эстонского государства, и это всё благодаря тому, что был офицером в Вильнюсе. Там он получил не только хорошую физическую подготовку, но и большой военный опыт.

В фильме Пыддер повторяет старое клише (генерал стучит в дверь комнаты проститутки, спрашивая хозяйку квартиры, стоящую в ночной рубашке, может ли он «сделать здесь несколько выстрелов»), а затем открывает окно комнаты и стреляет в солдат Красной Армии у здания Телеграфа. Мораль этой сцены, однако, заключается в том, что хорошо обученный офицер может стрелять даже в пьяном виде, но плохо обученный солдат беспомощен, когда трезв, и еще хуже, когда пьян. Квартира той самой жрицы любви, кстати, выставлена на продажу. Любой желающий может ее приобрести и сейчас.

Секс-игры на Ратушной площади

Дальше наша Секскурсия продолжилась на Ратушной площади, какими-то улочками мы так быстро там оказались, прямо напротив самой старой аптеки в Европе. Здесь мы будем говорить о том, как во времена Средневековья люди делали свой секс незабываемым. Нам выдают несколько пакетиков с различными засушенными растениями - имбирем, гвоздикой, корицей, а также с мускатным орехом. Нужно на ощупь определить, что находится в них. Почти никому это не удается, народ принимается нюхать содержимое пакетиков. Это как раз именно те вещи, которые во время Средневековья помогали людям в сексуальной жизни. Мужчинам для повышения потенции, например, советовали есть имбирь. Чтобы соблазнить женщину, рекомендовали проглотить целиком мускатный орех. После выхода ореха из другого конца тела, его следовало натереть и подмешать женщине в вино. После такого напитка женщина подчинялась мужчине.

А женщины, чтобы приворожить мужчину и настроить его но страстный секс, делали шокирующие вещи... брали живую рыбу, прятали ее в детородном отверстии, а после запекали в духовке и подавали на ужин своему избраннику. Считалось, что тогда их ждет ночь, полная волшебства.

Секс-игры от организаторов экскурсии на Ратушной площади ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Дальше одной из участниц Секскурсии предложили поиграть в игру прямо на Ратушной площади, она должна была попасть колечками прямо на деревянный фаллос. И лишь одна из трех попыток оказалась удачной. В такую эротическую игру мы играли там, где раньше был позорный столб. Грешников в Средневековье наказывали. Например, они должны были стоять у позорного столба на Ратушной площади, где их били и унижали. Женщинам отрезали косы, оставляя волосы висеть на позорном столбе.

Самая известная проститутка Эстонии - Дункриская Лонни

Лонни или Анна Мария Анспуу стала, пожалуй, одной из самых известных проституток в истории страны. Родилась она в 1878 году. Примерно в 1907 году Анна переехала в Петербург. Этот большой город предлагал бедным эстонским девушкам, если повезет, хорошо оплачиваемую работу горничной, няней и тому подобное. Кроме того, можно было выучить языки, хорошие манеры, полезные навыки домашнего хозяйства. У Анны все было не так хорошо. Ее уволили по неизвестным причинам с должности горничной. Она не смогла найти новую работу и не было денег, чтобы вернуться домой - в Эстонию. Знакомая пожилая женщина отвела голодную девушку в бордель, заработав за это у сутенера 5 рублей. Так Анна стала путаной. В 1915 году 37-летняя Анна вернулась в Эстонию и переехала в Таллинн. Ее местом жительства была улица Дункри, 21 (ныне Дункри, 11). Это четырехэтажный каменный дом на углу улиц Дункри и Ратаскаэву.

Антикварный магазин на улице Дункри, в руках у участников Секскурсии фотографии известных проституток XX века в Эстонии ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Анна жила на 3-м этаже дома. Темная и узкая улица Дункри была таким сомнительным местом в Старом городе, что порядочный человек не очень хотел там оказаться в поздние вечерние часы. Жизнь Лонни завершилась печально, она была убита. Ее тело нашли в квартире на улице Дункри 25 февраля 1932 года.

Каталог проституток 1918 года - это то, что есть в архиве, именно его нам продемонстрировали во время экскурсии. В нем были те самые позорные женщины. Самое молодой - 16 лет, самой старшей - 38.

Возвращаемся в далекое прошлое. В 1495 году во Франции началась эпидемия сифилиса, в Эстонию эта болезнь пришла в том же году. На тот момент из венерических заболеваний люди знали только о трех - сифилисе, триппере и мягком шанкре.

Презервативы из бараньих кишок

Пощупать и надеть на деревянный фаллос эти средства контрацепции смог каждый в конце экскурсии. Всем сначала выдали средства защиты от коронавируса - маски и антисептики, а потом 30 человек поднялись на смотровую площадку Девичьей башни в Таллинне, где самые смелые смогли потрогать средства контрацепции из бараньих кишок, кстати, сейчас в мире такие тоже продаются, но не в Эстонии. Данные презервативы защитят лишь от нежелательной беременности, от венерических болезней они не помогут. Если у мужчины аллергия на латекс и он практикует секс с супругой или постоянной сексуальной партнершей, этот альтернативный вариант отлично ему подойдет. Данные презервативы более мягкие и во время секса лучше ощущения.

Сухой презерватив из бараньих кишок ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

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