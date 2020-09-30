ФОТО ⟩ Дочь Юлии Волковой стала полной копией мамы

16 лет назад она родила дочку Викторию, а в 2007-м на свет появился сын Самир. Знаменитость редко показывает наследников публике, но недавно она все-таки решила сделать исключение. Да и представился отличный повод – день рождения дочери.

Виктория со своей звездной мамой организовали праздничный семейный вечер, отправившись в кафе. Для выхода в свет девушка выбрала длинное черное платье с широким поясом и золотистые босоножки на каблуке. Этот невероятный образ звезда решила опубликовать на своей страничке в социальной сети. Фото она сопроводила трогательным поздравлением. Юлия пожелала девочке никогда не терять оптимизма и быть доброй ко всем окружающим. «Я горжусь тобой. Я очень тебя люблю!», – подытожила эмоциональную подпись Волкова.