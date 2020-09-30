ФОТО ⟩ Дочь Юлии Волковой стала полной копией мамы

16 лет назад она родила дочку Викторию, а в 2007-м на свет появился сын Самир. Знаменитость редко показывает наследников публике, но недавно она все-таки решила сделать исключение. Да и представился отличный повод – день рождения дочери.
Виктория со своей звездной мамой организовали праздничный семейный вечер, отправившись в кафе. Для выхода в свет девушка выбрала длинное черное платье с широким поясом и золотистые босоножки на каблуке. Этот невероятный образ звезда решила опубликовать на своей страничке в социальной сети. Фото она сопроводила трогательным поздравлением. Юлия пожелала девочке никогда не терять оптимизма и быть доброй ко всем окружающим. «Я горжусь тобой. Я очень тебя люблю!», – подытожила эмоциональную подпись Волкова.
Поклонники певицы присоединились к ее теплым словам, а также выразили восторг по поводу красоты Виктории. Фолловеры признались, что мама и дочка выглядят как сестры. Своей молодостью и жизнерадостностью Виктория и Юлия подняли настроение многим интернет-пользователям, которые не поскупились на комплименты. «Куколки», «Красотки», – звучало практически в каждом комментарии.
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ДЕВОЧКА МОЯ,ЛЮБИМАЯ ❤️ КУКОЛКА😘 КОТИК МОЙ🥰 МЫШЕНОК❤️ Как же быстро ты из маленькой девочки превратилась в нереальную,супер-красивую девушку🤗😍🥰👏❤️ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,ДОЧЕНЬКА МОЯ🎊🎉🎁💖🎈🥰🤗😍🔥❤️🙏😘💜 ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ КРЕПКОГО🙏 ВДОХНОВЕНИЯ❤️ ФОРТУНЫ И ВЕЗЕНИЯ🙏 УСПЕХОВ ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ🙏😘 НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ😘 ШАГАЙ СМЕЛО ВПЕРЕД И ДЕЛАЙ ТО,ЧТО ЗАДУМАЛА👍🙏У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧИТЬСЯ😘 ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ БУДЕТ ЯРКИМ И НАСЫЩЕННЫМ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ😘 ОСТАВАЙСЯ ТАКОЙ ЖЕ СОЛНЕЧНОЙ,ДОБРОЙ,ОТЗЫВЧИВОЙ,НАСТОЯЩЕЙ ДЕВОЧКОЙ😘😘😘 ПУСТЬ ТВОИ СИЛА И УВЕРЕННОСТЬ ВСЕГДА ИДУТ С ТОБОЙ РЯДОМ😘🙏 Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ❤️ Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ❤️ СПАСИБО БОЖЕНЬКЕ ЗА ТЕБЯ И ЗА ТО,что ТЫ ВЫБРАЛА МЕНЯ 🙏🙏🙏❤️❤️❤️ Я ВСЕГДА РЯДОМ И БУДУ ВО ВСЕМ ПОМОГАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ТЕБЯ❤️❤️❤️ ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ И ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ🙏😘🙏 @vikavolkova8665 #моядоченька #деньрождения #мамадочки