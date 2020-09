ФОТО ⟩ Дочь Юлии Волковой стала полной копией мамы

View this post on Instagram

ДЕВОЧКА МОЯ,ЛЮБИМАЯ ❤️ КУКОЛКА😘 КОТИК МОЙ🥰 МЫШЕНОК❤️ Как же быстро ты из маленькой девочки превратилась в нереальную,супер-красивую девушку🤗😍🥰👏❤️ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,ДОЧЕНЬКА МОЯ🎊🎉🎁💖🎈🥰🤗😍🔥❤️🙏😘💜 ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ КРЕПКОГО🙏 ВДОХНОВЕНИЯ❤️ ФОРТУНЫ И ВЕЗЕНИЯ🙏 УСПЕХОВ ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ🙏😘 НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ😘 ШАГАЙ СМЕЛО ВПЕРЕД И ДЕЛАЙ ТО,ЧТО ЗАДУМАЛА👍🙏У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧИТЬСЯ😘 ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ БУДЕТ ЯРКИМ И НАСЫЩЕННЫМ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ😘 ОСТАВАЙСЯ ТАКОЙ ЖЕ СОЛНЕЧНОЙ,ДОБРОЙ,ОТЗЫВЧИВОЙ,НАСТОЯЩЕЙ ДЕВОЧКОЙ😘😘😘 ПУСТЬ ТВОИ СИЛА И УВЕРЕННОСТЬ ВСЕГДА ИДУТ С ТОБОЙ РЯДОМ😘🙏 Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ❤️ Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ❤️ СПАСИБО БОЖЕНЬКЕ ЗА ТЕБЯ И ЗА ТО,что ТЫ ВЫБРАЛА МЕНЯ 🙏🙏🙏❤️❤️❤️ Я ВСЕГДА РЯДОМ И БУДУ ВО ВСЕМ ПОМОГАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ТЕБЯ❤️❤️❤️ ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ И ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ🙏😘🙏 @vikavolkova8665 #моядоченька #деньрождения #мамадочки