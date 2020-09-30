НАКОНЕЦ-ТО! ⟩ Круче, чем Штирлиц: эстонский шпионский боевик «О2» в кинотеатрах уже сегодня

Со дня на день разразится Вторая мировая война, и именно в этот критический момент глава эстонской службы, ведущей разведку против СССР, становится жертвой таинственного убийства. Довольно скоро выясняется, что в ряды разведчиков затесался предатель. Задача вывести предателя на чистую воду ложится на плечи Феликса Кангура (Прийт Выйгемаст). Тем временем разведслужбе становится известно, что Сталин и Гитлер заключили тайный договор, который касается всей Европы, включая Эстонию. Дополнительно усложняют ситуацию гнетущий Феликса секрет – два года назад у него был страстный роман, искры которого разгораются снова.