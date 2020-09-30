ФОТО ⟩ Эстонские «Каникулы в Мексике»: только наши парни отжигают не с девушками

Новым возлюбленным любителя заговоров Тоомаса, который ранее занимался сексом с Хеленой Клаар в разных ванных комнатах, но позже разбил сердце девушки, стал молодой человек по имени Аап Салуметс, появившейся в шестом эпизоде.

Тоомас Тален (справа) целует Аапа Салуметса (слева) ФОТО: скриншот передачи на платформе Go3

«Говорят, что некоторые выбирают принца, а некоторые - принцессу, на сей раз я выберу принца», - объявил Тоомас в онлайн-программе на платформе Go3, которая выйдет на телеэкраны только на следующей неделе. По лицам его сожителей было видно, что такое решение всех шокировало, сообщает портал Kroonika.

«Интерес к обоим полам я ощущаю уже давно. Как к мальчикам, так и к девочкам. Я просто никому особо не рассказывал об этом, потому что не считаю это необходимым», - объяснил он свое решение.