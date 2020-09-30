ФОТО ⟩ Эстонские «Каникулы в Мексике»: только наши парни отжигают не с девушками

В новой части «Rannamaja» («Пляжный Дом») - эстонское реалити-шоу, схожее с таким тв-шоу, как «Каникулы м Мексике» - вышел новый эпизод, который поверг, как самих участников проекта, так и их аудиторию – в шок. Конфуз вызвал один из участников «Rannamaja» - Тоомас Тален, показав свою новую «избранницу».
Новым возлюбленным любителя заговоров Тоомаса, который ранее занимался сексом с Хеленой Клаар в разных ванных комнатах, но позже разбил сердце девушки, стал молодой человек по имени Аап Салуметс, появившейся в шестом эпизоде.
«Говорят, что некоторые выбирают принца, а некоторые - принцессу, на сей раз я выберу принца», - объявил Тоомас в онлайн-программе на платформе Go3, которая выйдет на телеэкраны только на следующей неделе. По лицам его сожителей было видно, что такое решение всех шокировало, сообщает портал Kroonika.
«Интерес к обоим полам я ощущаю уже давно. Как к мальчикам, так и к девочкам. Я просто никому особо не рассказывал об этом, потому что не считаю это необходимым», - объяснил он свое решение.
Похоже, что молодые люди уже давно близки, ведь аккаунт Аапа - единственный аккаунт, который Тоомас отслеживает в Instagram.