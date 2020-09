АПЛОДИРУЙТЕ МНЕ! ⟩ Эстонская финес-красотка поделилась своими провокационными снимками без прикрас, и забыть их не получится

Täna on see päev, kus ma vaatan peeglisse ja mõtlen, et täiesti kottis, mida ma olen enda kehaga teinud. Goddamn, mida ma olen enda kehaga teinud. Võimas 💪 Jepp, ka minul on raske leppida, et aasta läbi lavavormi hoida pole võimalik. Kõhulihased tulevadki nüüd ainult ülihea valgusega välja ja jalgade peal leiab tähelepanelik silm ka veidi tselluliiti. Õnneks iga aastaga on aina kergem sõlmida rahu endaga ja armastada ka seda, mis lava väliselt toimub. Olgem ausad, enamus aastast magavadki kõhulihased talveund ja keha on kordades pehmem, kui laval. Ja kuigi see vorm võib tunduda unistusena teisele, siis ka mina olen endiselt naine. Endiselt mitte kunagi rahul, endiselt alati saaks paremini, endiselt alati on midagi puudu. Aga tähtis ongi see, et samal ajal, kui sa töötad enda unistuste nimel, samal ajal sa ka aktsepteerid ja armastad ennast sellisena, nagu oled praegu. Mu elu ongi minu lava, mina olen peategelane ja show on rohkem kui udupeen. Kui sina ei plaksuta, siis plaksutan iseendale. Ma olen fkng võimas 💪💖 #teamreinart #bodybuilding #fitness #fitnessmotivation #motivation #bodygoals #bikinifitness #bikinigirl #bikinibody #bodypositivity #tattoo #girlswithtattoos #redbikini #abs #glutes #fitfam #fitnesslifestyle #girlswholift #bikinicompetitor #offseason

A post shared by Kaisa Abner (@kaisaabner) on Sep 29, 2020 at 8:28am PDT