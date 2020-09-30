ВЫ ТОЖЕ ДЕЛАЛИ ЭТО? ⟩ Эстонская телезвезда рассказала «о самой отвратительной процедуре в мире», которую ей пришлось пройти

«Я еле-еле шла в больницу, сопротивляясь наказанию, свалившемуся на меня, и размышляя, как человечество создало эту процедуру. Но бежать было некуда, а проводить обследование нужно. И вот я в кабинете.

«Пожалуйста, удалите вставные зубы», - говорит приятный мужчина-врач.

«К счастью, у меня их еще нет», - я улыбаюсь, как мне кажется, в последний раз. В то же время медсестра протягивает мне картонный контейнер. Потому что людей рвет во время процедуры.

Я ложусь на левый бок и спрашиваю о возможности общего наркоза. Мне говорят, что сделают лишь анестезию горла, потому что на гастроскопию большая очередь, то есть времени на общий наркоз пациентам нет. Доктор распыляет анестетик прямо мне в горло, и наркоз действует немедленно.

«Ваша задача - дышать, лежать спокойно и не двигаться», - объясняет доктор, засовывая мне пластиковый мундштук между зубами. Я предупреждаю его, что меня легко рвет.

Он берет длинный толстый шланг и вставляет его мне в горло, затем проталкивает в пищевод. А я должна делать глотательные движения, чтобы обеспечить шлангу свободный проход в мой кишечник. Эти секунды настолько отвратительны, что я пытаюсь думать, что это не я лежу на кушетке с толстенным шлангом во рту. Может, я схожу с ума».