ВИДЕО ⟩ Эстонка с большой грудью рассказала в прямом эфире, что мужчины глазеют на нее лишь когда их жен нет рядом

Героиней программы стала Силья. Она - тренер по йоге с размером груди 75G. Конечно, такой пышный бюст не остается незамеченным противоположным полом, и женщина очень часто получает приятные, но также и нелицеприятные комплименты в адрес своего роскошного бюста. Силья эмоционально рассказала, как мужчины реагируют, когда видят ее большую грудь.

А теперь представьте себе: вы идете в ночной клуб без макияжа и в резиновых сапожках, а мужчины все равно захлебываются слюной и не могут отвести от вас взгляда. Большую грудь не скрыть ни за какими балахонами и свободными одеждами. Что за жизнь! Силья рассказала, что это ее натуральная грудь, хотя ее частенько спрашивают, какой чудо-доктор «увеличил сиськи».