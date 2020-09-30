Гороскоп на 30 сентября говорит, что Девам необходимо избегать выяснения отношений, а у Рыб никак не найдется на себя свободного времени

Овен

День благоприятен для перемен. Можно начать новое дело, затеять стройку, ремонт или хотя бы сделать перестановку.

Телец

Звезды советуют поберечь спину и не нагружать позвоночник. Вы сможете решить давно отложенные вопросы.

Близнецы

Накопившиеся дела полезно распределить между всеми членами коллектива. Так будет проще решать рабочие вопросы.

Рак

Обратите внимание на сигналы организма. Если есть проблемы со здоровьем, то не откладывайте их на потом.

Лев

В этот день любое общение будет проходить благоприятно, доступно и миролюбиво. Вы способны решить многие вопросы.

Дева

Если не хотите серьезной ссоры, постарайтесь любой конфликт пресечь на корню и перевести его в шутку, пишет «Сегодня».

Весы

Не удивляйтесь, если вам захочется уединения. Большие компании и шумные места вас быстро утомят.

Скорпион

Отвлекитесь от себя и обратите внимание на окружающих вас людей. Возможно, вы ненароком обидели кого-то из них.

Стрелец

Ваше внимание необходимо людям старшего поколения. Причем, вы будете испытывать взаимную потребность.

Козерог

Вы полны энергии и будете способны легко разрулить накопившиеся проблемы. Включайте свою харизму.

Водолей

День подходит для общения, единения и дружбы, но ни в коем случае не для споров и конфронтации.

Рыбы