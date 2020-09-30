Гороскоп на 30 сентября говорит, что Девам необходимо избегать выяснения отношений, а у Рыб никак не найдется на себя свободного времени

В среду растущая Луна окажется в созвездии Рыб. День лучше всего посвятить творчеству и активному отдыху. Также полезным будет разбор прошлых ошибок и составление планов на ближайшие недели. А вот эмоциональное состояние представителей зодиакальной карты будет не самым стабильным.
Овен
День благоприятен для перемен. Можно начать новое дело, затеять стройку, ремонт или хотя бы сделать перестановку.
Телец
Близнецы
Накопившиеся дела полезно распределить между всеми членами коллектива. Так будет проще решать рабочие вопросы.
Рак
Лев
В этот день любое общение будет проходить благоприятно, доступно и миролюбиво. Вы способны решить многие вопросы.
Дева
Если не хотите серьезной ссоры, постарайтесь любой конфликт пресечь на корню и перевести его в шутку, пишет «Сегодня».
Не удивляйтесь, если вам захочется уединения. Большие компании и шумные места вас быстро утомят.
Скорпион
Отвлекитесь от себя и обратите внимание на окружающих вас людей. Возможно, вы ненароком обидели кого-то из них.
Стрелец
Ваше внимание необходимо людям старшего поколения. Причем, вы будете испытывать взаимную потребность.
Козерог
Вы полны энергии и будете способны легко разрулить накопившиеся проблемы. Включайте свою харизму.
Водолей
День подходит для общения, единения и дружбы, но ни в коем случае не для споров и конфронтации.
Рыбы
Окружающие все время будут отвлекать вас от решения насущных вопросов и собственных проблем.