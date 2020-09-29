ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Горячий тверк в безлюдном Таллинне: туристов нет совсем, а местные развлекаются как могут

Когда мы с экскурсоводами оказались на Ратушной площади, некоторые про себя подумали, что девушка, шикарно танцующая тверк, это часть нашей экскурсионной программы. Но нет, красавица и молодой человек с ней - это абсолютно отдельные личности, оказавшиеся в нужное время в этом месте. Нашему фотографу удалось сделать несколько кадров во время экскурсии. Эту парочку было сложно не заметить, ведь во вторник около семи часов вечера центр Таллинна совершенно безлюдный, как будто уже началась вторая волна коронавируса и всех горожан обязали сидеть дома и выходить разрешили лишь по мере необходимости. Очень смелые ребята, но так и надо! Тем более, что пока золотая осень лишь радует теплыми деньками и прекрасной погодой. А что нам еще остается? Ограничения на продажу алкоголя вступили в силу, многие кафе и бары закрываются, приходится самим себя развлекать.