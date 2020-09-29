Шестилетняя дочь Тимати показала вертикальный шпагат

На страничке в своем Instagram Симона Юнусова опубликовала видеозапись с последнего занятия малышки гимнастикой. В кадре — дочь Тимати выполняет поразительно сложные упражнения под наблюдением тренера. В частности, не просто делает вертикальный шпагат, но и полностью описывает ногой окружность.

Удивительно, но в отличие от многих детей, Алиса ничуть не боится боли и, напротив, радостно улыбается во время исполнения трюка.

Продолжаем изучать возможности своего тела!

— подписала ролик мама рэпера.

Поклонники Тимати его дочь, конечно, похвалили, а вот на Симону обрушился шквал негатива. В большинстве своем пользователи рунета сетовали, что малолетнего ребенка истязают жестокими тренировками и сочувственно охали.

«Зачем?! Везде должен быть баланс. Потом жалуются, что больные суставы и делают миллион операций!»; «Эти занятия — какой-то родительский больной эгоизм!»; «Вы серьезно? А о последствиях разболтанных суставах не слышали?» — возмущались фанаты.