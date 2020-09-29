Скоро родит ребенка от Потапа: Настя Каменских скрыла беременный животик под просторной блузой

Певица Настя Каменских порадовала фанатов новым снимком.
Известная певица и жена Потапа Настя Каменских ведет собственный блог в Instagram, который уже насчитывает более 5 млн подписчиков. На своей странице артистка публикует личные фото, делится с поклонниками советами и анонсами новых песен, делится портал Clutch.
Сегодня, 29 сентября, Настя Каменских опубликовала в своем микроблоге фото, на котором запечатлена за обеденным столиком. Певица одета в просторную белую блузу с воланами. В подписи к снимку артистка рассказала об отдыхе:
- написала в подписи к фото Каменских.
Отметим, последнее время в Сети распространяются слухи о беременности Насти Каменских. Сама певица их не комментирует, хотя не отрицает, что в скором будущем мечтает о пополнении в семье.