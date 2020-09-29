Скоро родит ребенка от Потапа: Настя Каменских скрыла беременный животик под просторной блузой

«Отдых - важная и неотъемлемая часть работы. Это перезагрузка, которая необходима нашему телу и нашему разуму. И огромный ресурс, из которого можно черпать энергию, силы и даже вдохновение. А что для вас отдых? Сон, чтение, прогулка или что-то другое? Напишите - мне правда интересно почитать»,