Вт, 29.09.2020
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Скоро родит ребенка от Потапа: Настя Каменских скрыла беременный животик под просторной блузой

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Певица Настя Каменских порадовала фанатов новым снимком. 

Известная певица и жена Потапа Настя Каменских ведет собственный блог в Instagram, который уже насчитывает более 5 млн подписчиков. На своей странице артистка публикует личные фото, делится с поклонниками советами и анонсами новых песен, делится портал Clutch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сегодня, 29 сентября, Настя Каменских опубликовала в своем микроблоге фото, на котором запечатлена за обеденным столиком. Певица одета в просторную белую блузу с воланами. В подписи к снимку артистка рассказала об отдыхе:

«Отдых - важная и неотъемлемая часть работы. Это перезагрузка, которая необходима нашему телу и нашему разуму. И огромный ресурс, из которого можно черпать энергию, силы и даже вдохновение. А что для вас отдых? Сон, чтение, прогулка или что-то другое? Напишите - мне правда интересно почитать»,

- написала в подписи к фото Каменских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отметим, последнее время в Сети распространяются слухи о беременности Насти Каменских. Сама певица их не комментирует, хотя не отрицает, что в скором будущем мечтает о пополнении в семье. 

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