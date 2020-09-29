Сезон каштанов: легкое осенние японское блюдо

Осенью многие в Японии лакомятся жареными каштанами. Каштаны прочно обосновались в японской кухне, и сегодня мы расскажем, как приготовить самое что ни на есть осеннее блюдо под названием «кури-гохан» (рис с каштанами).
300-500 гр. каштанов вымачивают в горячей воде (40-50 градусов) около 20 минут (или в холодной воде от 2 часов).
Пока каштаны отмокают, нужно промыть рис (на две порции), несколько раз меняя воду. Затем рис заливают водой в рисоварке или кастрюле и вымачивают от 30 до 60 минут.
Отмокшие каштаны очищают ножом от скорлупы и внутренней шкурки и разрезают на три части. В рис добавляют по вкусу соль, размешивают и кладут сверху ломтики каштанов.
Рис варят до готовности. Каштаны наверху разбухают на пару и становятся мягкими. Кури-гохан готов!
Его можно использовать в качестве гарнира к рыбе или в качестве самостоятельного блюда. Это легкое и полезное блюдо поможет вам ещё ярче ощутить все краски осени!