Сезон каштанов: легкое осенние японское блюдо

300-500 гр. каштанов вымачивают в горячей воде (40-50 градусов) около 20 минут (или в холодной воде от 2 часов).

Пока каштаны отмокают, нужно промыть рис (на две порции), несколько раз меняя воду. Затем рис заливают водой в рисоварке или кастрюле и вымачивают от 30 до 60 минут.

Отмокшие каштаны очищают ножом от скорлупы и внутренней шкурки и разрезают на три части. В рис добавляют по вкусу соль, размешивают и кладут сверху ломтики каштанов.

Рис варят до готовности. Каштаны наверху разбухают на пару и становятся мягкими. Кури-гохан готов!