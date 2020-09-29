Компания ACME Film опубликовала новый клип из фильма Кристофера Нолана Tenet («Довод»), который снимался в эстонской столице и в Таллиннском Горхолле. В массовке приняли участие тысячи жителей Таллинна. Так что ищите себя в новом бомбическом клипе, пишет Elu24!

Если фильм, который вы смотрите в кинотеатре, нельзя поставить на паузу, чтобы пристальнее рассмотреть сценку или лица персонажей, то в клипе это возможно!