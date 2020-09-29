ДЕТИ НЕ МОГУТ ДЫШАТЬ! ⟩ Россиянка, живущая в Италии, рассказала об ужасных и нечеловеческих мерах против коронавируса в школах

Четырнадцатого сентября большая часть регионов Италии открыла двери школ, и дети пошли учиться. Летом было много дискуссий и предложений по открытию школ. Например, у нас в городе поставили биотуалеты на улице, планируя что дети будут ходить туда, а не в здании. Родили возмутились, биотуалеты убрали. Затем сделали отдельный вход и выход. Но это все лирика.

Каким же был первый учебный день? Сказать, что у меня душа болела за детей - ничего не сказать.

Детей поставили в очередь на расстоянии 1,5 метра, уборщица капала антисептиком на руки и постоянно кричала во весь голос «держите дистанцию», «поднимите маски». Родителям запретили приближаться к школьным воротам (на фото видно, что некоторые все-таки стояли вдалеке и провожали своих детей). Все это выглядело не как праздник, а как настоящие проводы в армию, а то и в карцер. Смотреть без слез на все это было невозможно.

Дети, которые не видели своих одноклассников все лето, не могли подойти к друзьям и обнять их, а чтобы поговорить нормально, нужно было держать дистанцию.

Вчера зашла в гости к подруге и спросила у ее сына, как же обстоят дела за дверями школы, меня волновал вопрос с масками. Говорю, вы все время должны в масках находиться?

«Тетя Снежана, это очень сложно объяснить. Когда мы заходим в школу, то должны быть в масках и нужно продезинфицировать руки. Когда идет лекция и мы за партой, то можно опустить маску, но не снимать. Когда мне нужно что-то взять из рюкзака, то маску нужно снова поднять и закрыть нос. Когда мы на перемене, то тоже в масках. Вчера Лука снял маску, когда мы бегали, потому что он вспотел и маска намокла. Мы отошли от него подальше, - рассказал итальянский ученик Алессандро. - Да, и когда я хочу хотя бы немного подышать, то прошу у друзей постоять на расстоянии, потому что когда ты находишься один, то маску можно опустить. Мы все так делаем. Расходимся по углам, опускаем маски и дышим».

На этом я уже не смогла слушать, у меня на глазах навернулись слезы. Думаю, вы понимаете. Бедные дети должны расходиться в разные углы, чтобы просто подышать! Я все понимаю, меры и все такое. Но почему тогда в спортивных секциях такого нет? Почему в футбол, волейбол, теннис играют без масок? Какая разница между школьной партой и футбольным полем? А почему родителям нельзя довести ребенка до дверей и тем более класса? Они ведь контактируют дома, объясните мне это!

В дневнике у детей после первого учебного дня было большими буквами написано: «У РЕБЕНКА ДОЛЖНО БЫТЬ ДВЕ МАСКИ: ОДНА НА НЕМ, ВТОРАЯ В КОНВЕРТЕ У НЕГО В РЮКЗАКЕ. И научите своих детей держать дистанцию и обрабатывать руки антисептиком».