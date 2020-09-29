Гороскоп на 29 сентября: Львы осуществят все запланированное, а Водолеям придется выяснять отношения

Первая половина дня готовит много трудностей и разочарований. В это время могут обостриться конфликты и конкурентная борьба с коллегами по работе. Во второй половине дня ситуация значительно изменится. Вечер наполнится позитивными эмоциями и яркими красками
Овен
Если есть возможность, найдите в своем графике время для релакса – посмотрите фильм, послушайте приятную музыку.
Телец
Близнецы
Вас накроет творческая волна, так что самое время поискать интересные и полезные идеи и заняться их реализацией.
Рак
Лев
Задуманные планы вы сможете осуществить при должном вложении сил и средств. Вам будет многое по плечу.
Дева
В этот день не стоит доверять непроверенной информации. Иначе вы рискуете стать жертвой мошенников.
День хорош для решения рабочих вопросов. Вам лучше отказаться от идеи дальних поездок и путешествий.
Скорпион
Вас может поглотить неожиданное чувство ревности. Будьте выше негативных эмоций, чтобы они не завладели вами.
Стрелец
В этот день вы встретите человека, с которым давно не виделись. Вам откроется давняя чужая тайна.
Козерог
Держите свое мнение при себе и не делитесь ни с кем своими планами. Старайтесь не общаться с подозрительными людьми.
Водолей
Вы рискуете оказаться меж двух огней, когда мнения ваших знакомых разделятся и каждый будет тянуть одеяло на себя.
Рыбы
Если вы ощущаете общий упадок сил, проведите профилактику и попейте укрепляющие витаминные чаи.