ФОТО И ВИДЕО ⟩ 73-летняя бабуля из эстонской глубинки ошеломила Ольгу Бузову своим заявлением

Антонина Керсна Самая старшая участница сезона, 73-летняя деревенская целительница из Эстонии. Сама она русская, родом со Псковщины, и открыла в себе способности ещё в дошкольном детстве, вылечив ноги сестре, страдавшей рахитом. Однако потом жизненные трудности заставили её надолго отложить эзотерику. Она успела поработать киномехаником и токарем на заводе, и поднять четверых детей, до того, как в поисках средства от алкоголизма мужа обратилась к местной бабке-колдунье, которая сообщила Антонине, что та должна занять её место. По словам Антонины, она – представительница женского колдовского рода: её мать и бабушка славились умением исцелять домашний скот, и дочь также обладает способностями. Она уверена, что на «Битве» ей помогает трагически погибший любимый внук, - покойный подросток всё время стоит у неё за плечом и подсказывает ей верные ответы. 5 лет назад Антонина участвовала в эстонской «Битве экстрасенсов», и получила там приз зрительских симпатий. #битваэкстрасенсов #целитель #ясновидящая

