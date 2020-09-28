ВИДЕО ⟩ Эстонец принялся есть аппетитную курочку, но его ждал неприятный сюрприз

Когда же мужчина открыл пакет и начал есть курицу, то увиденное было страшнее, чем можно было бы увидеть в фильмах ужасов. «Во время еды из курицы стали выползать черви», – скзал он.

Смотрите устрашающее зрелище на видео:



Мужчина связался с продавцом.

«Там мне ответили, что курица приходит из Латвии. Фирма называется Viande SIA», – сообщил пострадавший добавив, что проинформировал о случившимся также Ветеринарно-пищевой департамент.

Журналист катрин Луст связалась с владельцем фирмы-продавца Best Events OÜ Оксаной Кёйдам и уточнила, действительно ли покупателю продали полную червей курицу.

«Мы всего лишь продаем товар, а курица действительно пришла из Латвии. Ветеринарный департамент постоянно проверяет нас и все бумаги всегда в порядке. У нас автобус морозильником и в продовольственном секторе мы работаем уже долгте годы», – говорит Кёйдам.

По словам женщины, покупатель приобрел курицу, а что он делал с ней дальше ей неизвестно.

«В то воскресенье проходило велоралли и мы думаем, что он мог просто оставить курицу в машине. С другими курицами проблем не было и когда он с нами связался, то мы проверили всю партию», – пояснила она.