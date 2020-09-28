ВИДЕО ⟩ Эстонец принялся есть аппетитную курочку, но его ждал неприятный сюрприз

На прошлой неделе с передачей Kuuuurija связался мужчина, купивший, по его словам, в прошлое воскресенье копченую курицу на ярмарке Михкли в Отепя. Аппетитную курочку упаковали в полиэтиленовый пакет.
Когда же мужчина открыл пакет и начал есть курицу, то увиденное было страшнее, чем можно было бы увидеть в фильмах ужасов. «Во время еды из курицы стали выползать черви», – скзал он.
Смотрите устрашающее зрелище на видео:
Мужчина связался с продавцом.
«Там мне ответили, что курица приходит из Латвии. Фирма называется Viande SIA», – сообщил пострадавший добавив, что проинформировал о случившимся также Ветеринарно-пищевой департамент.
Журналист катрин Луст связалась с владельцем фирмы-продавца Best Events OÜ Оксаной Кёйдам и уточнила, действительно ли покупателю продали полную червей курицу.
«Мы всего лишь продаем товар, а курица действительно пришла из Латвии. Ветеринарный департамент постоянно проверяет нас и все бумаги всегда в порядке. У нас автобус морозильником и в продовольственном секторе мы работаем уже долгте годы», – говорит Кёйдам.
По словам женщины, покупатель приобрел курицу, а что он делал с ней дальше ей неизвестно.
«В то воскресенье проходило велоралли и мы думаем, что он мог просто оставить курицу в машине. С другими курицами проблем не было и когда он с нами связался, то мы проверили всю партию», – пояснила она.
«Мы же не можем отвечать за то, что клиент делает с товаром после покупки и в каких условиях хранит его. со своей стороны могу сказать, что в сфере торговле идет жесткая конкуренция и мы не исключаем, что клиент приславший видео мог купить товар в совершенно другом месте, и теперь пытается опорочить наше имя», – добавила оксана Кёйдам.