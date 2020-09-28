Смотрите сколько Tenet уже заработала по всему миру

Художественный фильм Кристфера Нолана «Tenet» или «Довод» заработал во всем мире 280 миллионов долларов.
На создание фильма «Tenet» киностудия Warner Bros потратила 200 миллионов долларов, пишет портал Uudised.tv3, цитируя Variety.
«Довод» стал первым крупным фильмом, который появился в прокате кинотеатров во время пандемии. Диснеевская «Мулан», которая так и не вышла в прокат кинотеатров Соединенных Штатов, сейчас собрала 64 миллиона долларов по всему миру.
В США кинотеатры по-прежнему открыты не везде. По оценкам аналитиков, в настоящее время в Северной Америке работает только 58% кинотеатров.