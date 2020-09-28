Проживающая в Нарва-Йыэсуу Понаровская лишилась всех концертов отказав влиятельному чмужчине

В Советском Союзе Ирину Понаровскую встречали без цветов и аплодисментов. Певица старалась не обращать на это внимание. По словам артистки, ее творчество особо не хвалили, потому что она перешла дорогу известному мужчине. Его имя Ирина Витальевна предпочла оставить в секрете. «Когда отказала одному очень значимому человеку на эстраде, я лишилась пожизненно всех концертов правительственных», — заявила исполнительница хита «Рябиновые бусы» в программе «Однажды» канала НТВ.

67-летняя Ирина Витальевна не скрывает, что всегда очень много работала. Она даже ездила в Чернобыль после аварии на АЭС, чтобы дать концерт. «Я приехала оттуда, потеряв профессию, если честно. Начались проблемы с голосом, образовалась фиброма. Я из этого недостатка постаралась сделать какое-то достоинство. Тогда очень была популярна Аманда Лир, она пела хриплым голосом. Я вот вселила в себя Аманду и чувствовала себя очень органично. Не буду скрывать, что потом стали появляться фонограммные люди, не без этого обошлась и я. Не знаю, зачем поехала в Чернобыль. Я очень сопереживала», — вспомнила артистка в беседе с Сергеем Майоровым.

В 2008 году Понаровская ушла со сцены. Лишь спустя десять лет она возобновила творческую деятельность. «Я выбрала себе роскошный образ жизни, потому что живу так, как хочу. Когда перестаешь быть артисткой, так мало нужно! Нужно здоровье и немного рук: что-то связать, что-то сшить, что-то купить. Пою только внучке. Зовут ее Шарлотта, как мою бабушку. Эта крошечка на меня смотрит и мне кажется, что через нее ко мне идет бабулина любовь», — делилась певица.