Находящаяся на грани развода актриса Кристина Асмус закрутила роман с известным режиссером. Вот уже несколько месяцев аудитория продолжает обсуждать расставание артистки с юмористом Гариком Харламовым.

Недавно Кристина, несмотря на прошлый негативный опыт, вновь снялась в эротической сцене в картине «Китобой». В кадре Асмус появилась в достаточно откровенном образе: в корсете и чулках. Долгое время на участие в съемках Кристина не соглашалась, но пережив травлю после «Текста», все же решилась.

Стоило Асмус примерить на себя образ эротической модели, как тут же поползли слухи о романе Кристины с режиссером Алексеем Учителем. Именно он уговорил девушку принять участие в его ленте, которую позже представили на «Кинотавре».

Журналисты Telegram-канала «Курятник» сообщили, что несколько месяцев назад Кристину в компании режиссера видели на Патриарших прудах: мужчина и женщина вместе вышли из ресторана Maritozzo, а позже сели в один автомобиль и спешно покинули место беседы.