Диетолог рассказала о вредных и полезных блюдах из картофеля

Стоит отметить, что сам по себе картофель не является вредным продуктом, а умеренное его потребление не нанесет вред здоровью. Однако это калорийный продукт, а самые популярные блюда из картофеля ‒ далеко не самые полезные и диетические.

Ирина Лизун: «Самое калорийное блюдо из картофеля получается после обжарки. Картофель фри — самый вредный вариант. Высоким гликемическим индексом обладает и классическое пюре. А если в картофельное пюре масла добавить, то оно станет еще и очень калорийным».

При этом специалист отметила, что можно готовить картофель так, что он будет содержать относительно мало калорий и сохранит при этом полезные вещества.

По словам диетолога, самый низкокалорийный и максимально полезный вариант — это молодой картофель, запеченный и съеденный с кожурой. В его кожуре и в слое под кожурой содержится много полезных антиоксидантов.