Салют под окнами у Керсти Кальюлайд и Уку Сувисте на сцене: городской чиновник с шиком и блеском сыграл свадьбу

26 сентября председатель районного совета Мустамяэ и глава Таллиннской стоматологической поликлиники (SA Tallinna Hambapolikliinik) Максим Волков с шиком и блеском сыграл свадьбу в Кадриорге (ресторан Mon Repos), теперь они с членом правления частного детского сада и школы Edu Valem Ольгой Филипповой муж и жена. Своими эмоциями от такого романтического праздника молодожены поделились на своих страницах в Facebook. У Ольги пост оказался более объемным с множеством благодарностей - от тамады до оператора, не осталась без внимания президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
«Я хотела бы поблагодарить прежде всего своего мужа: «просто приди» это много значит.
Я, конечно, читала план свадьбы, но то, как это было организовано - это без комментариев. Профессионализм на высочайшем уровне: Спасибо Андрей Титов – ведущий: весело, собранно, аристократично, Шурик Зубра - видеооператор, Стефан Руд – координатор нашего торжества, Лев Урбель - звукооператор, Слава Могилевтсев - музыкант, Рустам Субраков – второй видеооператор, Маргарита за сложный вечер и капризные фотосеты. Дмитрий Зорин – иллюзионист и просто волшебник, Уку Сувисте – по профессии Уку Сувисте. Диана Ганзен - за развлечение детей – это профессионально, Edu Valem рулит.
Спасибо Ruf – салют в Кадриорге был такой, что Керсти подумала, может это государственный праздник? Цветы от Кристины Езловетской – first event были великолепны. Нотариус – Индра, а также весь коллектив MON REPOS – очень вкусно и буржуазно. Екатерину Сипари – пригласительные и книга гостей не оставили никого равнодушными, Юлар Сувемаа – 99 летний автомобиль, на фоне которого случайные прохожие совершили много фотосетов. Эркки Шанин – фотобокс – изумительная бизнес-модель. Спасибо Александре и Ксении из Glow Beauty Studio (Женечка, тебя я просто люблю). Спасибо Герману и его супруге за визаж мужа (доверяю).
И опять спасибо моему мужу: Максим, я тебя люблю: какой праздник мы будем отмечать так же?
Спасибо гостям, спасибо, что разделили наш праздник. Мы очень тронуты вашей искренностью и радушием. Всех ждем в гости! Мы вас любим!» - написала Ольга Филиппова.
Редакция портала Limon.ee присоединяется к поздравлениям и кричит «Горько!»