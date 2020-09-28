Салют под окнами у Керсти Кальюлайд и Уку Сувисте на сцене: городской чиновник с шиком и блеском сыграл свадьбу

«Я хотела бы поблагодарить прежде всего своего мужа: «просто приди» это много значит.

Я, конечно, читала план свадьбы, но то, как это было организовано - это без комментариев. Профессионализм на высочайшем уровне: Спасибо Андрей Титов – ведущий: весело, собранно, аристократично, Шурик Зубра - видеооператор, Стефан Руд – координатор нашего торжества, Лев Урбель - звукооператор, Слава Могилевтсев - музыкант, Рустам Субраков – второй видеооператор, Маргарита за сложный вечер и капризные фотосеты. Дмитрий Зорин – иллюзионист и просто волшебник, Уку Сувисте – по профессии Уку Сувисте. Диана Ганзен - за развлечение детей – это профессионально, Edu Valem рулит.

Спасибо Ruf – салют в Кадриорге был такой, что Керсти подумала, может это государственный праздник? Цветы от Кристины Езловетской – first event были великолепны. Нотариус – Индра, а также весь коллектив MON REPOS – очень вкусно и буржуазно. Екатерину Сипари – пригласительные и книга гостей не оставили никого равнодушными, Юлар Сувемаа – 99 летний автомобиль, на фоне которого случайные прохожие совершили много фотосетов. Эркки Шанин – фотобокс – изумительная бизнес-модель. Спасибо Александре и Ксении из Glow Beauty Studio (Женечка, тебя я просто люблю). Спасибо Герману и его супруге за визаж мужа (доверяю).

И опять спасибо моему мужу: Максим, я тебя люблю: какой праздник мы будем отмечать так же?

Спасибо гостям, спасибо, что разделили наш праздник. Мы очень тронуты вашей искренностью и радушием. Всех ждем в гости! Мы вас любим!» - написала Ольга Филиппова.