НАРЯД НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ⟩ Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась в честь своего 48-летия

«Сегодня на мне ничего нет, кроме моего праздничного наряда на день рождения... Благодарю всех за поздравления! Также говорю спасибо чудесному маслу для тела Goop, которое заставляет меня думать, что я еще могу полностью раздеться перед камерой», — с юмором прокомментировала фото Пэлтроу, попутно прорекламировав очередной товар своей ЗОЖ-компании Goop, которая уже неоднократно оказывалась в центре скандалов.

В комментариях под снимком отписались многие звездные друзья Гвинет, в том числе Наоми Кэмпбелл, Деми Мур, Пэрис Хилтон и другие: они восхищались откровенным фото и поздравляли актрису с днем рождения.

Фото не оставило равнодушной и 16-летнюю дочь Пэлтроу Эппл Мартин. В комментариях она — судя по всему, от смущения — написала лишь: «Мам». Реакция наследницы саму Гвинет лишь насмешила, а вот многие звездные друзья и поклонники актрисы сразу же принялись писать девочке, что ей стоит гордиться такой красивой и молодой мамой.