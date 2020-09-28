КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ⟩ Двойник Бузовой: «Я Небузова Яло — в паспорте так и написано»

В апреле этого года впервые заговорили о двойнике Ольги Бузовой. Пользователь TikTok под ником Небузова легла под нож, чтобы усовершенствовать внешность. Однако, по словам девушки, она не собиралась становиться копией звезды, пишет «Стархит».
Двойник Бузовой не называет своего настоящего имени. «Я просто Небузова Яло. В паспорте так и написано. Мне нравится творчество Оли, она очень трудолюбивая. Я ее уважаю, но не поэтому я решила сделать Олино лицо. Мне всегда говорили, что я похожа на певицу, после косметологических процедур стала еще больше похожа. Я красива и изнутри, и снаружи, некоторые моменты просто доработала. Сделала скулы, носик, сгладила горбинку. Чуть-чуть увеличила верхнюю губу. Так получилось, что я случайно стала на нее похожа», — заявила девушка в программе «Звезды сошлись» канала НТВ.
Небузова увлекается модой. По ее словам, работает она стилистом. «Молодого человека у меня нет. Никто во мне не видит Ольгу. Я — это я», — добавила она.
Ранее писали, что двойник ведущей «ДОМа-2» является мужчиной. Однако в беседе с ведущими шоу «Звезды сошлись» на НТВ Лерой Кудрявцевой и Александром Колтовым Небузова говорит о себе в женском лице.
Известно, что клон 34-летней артистки потратила на операции по изменению внешности 3 миллиона рублей. Многие осуждают Небузову за то, что та легла под нож хирурга и потеряла свою индивидуальность. «У нас есть куклы Барби, теперь есть вторая Бузова. Есть же природное имя, данное мамой и папой. Если лицо, данное Богом. Есть лик, а у вас безличие. Где же ваш лик? Зачем все это?» — возмутилась звезда «Интернов» Светлана Пермякова, обращаясь к двойнику Ольги.