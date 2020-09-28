КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ ⟩ Двойник Бузовой: «Я Небузова Яло — в паспорте так и написано»

Двойник Бузовой не называет своего настоящего имени. «Я просто Небузова Яло. В паспорте так и написано. Мне нравится творчество Оли, она очень трудолюбивая. Я ее уважаю, но не поэтому я решила сделать Олино лицо. Мне всегда говорили, что я похожа на певицу, после косметологических процедур стала еще больше похожа. Я красива и изнутри, и снаружи, некоторые моменты просто доработала. Сделала скулы, носик, сгладила горбинку. Чуть-чуть увеличила верхнюю губу. Так получилось, что я случайно стала на нее похожа», — заявила девушка в программе «Звезды сошлись» канала НТВ.

Небузова увлекается модой. По ее словам, работает она стилистом. «Молодого человека у меня нет. Никто во мне не видит Ольгу. Я — это я», — добавила она.

Ранее писали, что двойник ведущей «ДОМа-2» является мужчиной. Однако в беседе с ведущими шоу «Звезды сошлись» на НТВ Лерой Кудрявцевой и Александром Колтовым Небузова говорит о себе в женском лице.