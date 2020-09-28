ВИДЕО ⟩ «Во сколько вы сегодня пописали?» Бестактный вопрос медработницы смутил Илону Калдре

«Всем доброе утро! Надеемся, что сегодня будет солнечно и светло, что у вас хорошее настроение и день пройдет замечательно. А, собственно, включение это я делаю потому, что сейчас уже с утра по необходимости пришлось сдавать анализы. Анализ сдавали мы в Йыхвискую, точнее в Ахтмескую поликлинику. Нужно сразу отметить, что очередь была порядка 15 человек. С учетом того, что сейчас раннее утро, 15 человек - уже много, правда? Удивило то, что совершенно бестактная медработница умудрялась выскакивать в коридор и что-то типа: "Вы пописали, пописали, я вас спрашиваю? Во сколько вы пописали? Напишите сюда на бумажку, во сколько вы пописали". Это какой-то кошмар. Большего отсутствия такта я не встречала за последнее время. Еще рассказали про то, что непременно нужно надеть маску. Собственно, сразу вам скажу, что маску вы носить не обязаны. Только в том случае, если вы реально чувствуете, что вы больны или знаете, что вы больны. Если с вами всё в порядке, нет температуры, нет никаких симптомов, то это не принудительная мера. Это рекомендательная. Это вам решать - в маске вы или нет. Я, если честно, задыхаюсь в этом деле и вообще не считаю, что маска от пыли уместна в данном случае. Но это мое такое отношение. Никого ни к чему не призываю. Во многом наше настроение зависит от того, с кем и как мы пообщались. А лучше с утра даже вообще не общаться, не трогать человека, чтобы человек постепенно приходил в себя и пробуждался. Всем ярких эмоций и постепенного пробуждения», - сказала Илона Калдре с утра пораньше в видеоролике на своей странице в Facebook.