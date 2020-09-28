КРУЧЕ, ЧЕМ У ПРЕЗИДЕНТА ⟩ Смотрите, какие обворожительные красавицы в роскошные платьях откровенно позировали на вечеринке года

Немыслимой длины разрезы на платьях, обнажающие шикарные ноги, откровенные декольте, босоножки на умопомрачительной высоты каблуках, безупречный и тщательно выверенный макияж, искренние улыбки, брызги шампаснкого и танцы до рассвета - таким стал гала-ужин Silver Spoon в Летной гавани.

ФОТО: Калев Лиллеорг

Концентрация политиков и знаменитостей из мира музыки, спорта, искусства гастрономии на один квадратный сантиметр зашкаливала, и что самое поразительное - одеты все были с иголочки, большинство, как и предписывал дресс-код, пришли в смокингах.

ФОТО: Калев Лиллеорг

Приятно изумили женские платья: часто слышишь, что в Эстонии не умеют одеваться, особенно женщины и особенно на торжественные вечерние мероприятия. Шквалу критики подвергаются гостьи ежегодного президентского приема за свой не слишком праздничный внешний вид, неподходящие прически, неуместность платьев, неправильные туфли и не в тему взятые сумочки, однако на Silver Spoon блистали знающие толк в стиле и изысканности женщины.