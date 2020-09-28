Гороскоп на 28 сентября: у Раков не сбудутся планы, а Козерогам стоит поостеречься на дорогах

28 сентября – подходящий день для того, чтобы отстаивать свои интересы, стремиться к независимости и добиваться желаемого. День наделен решительностью и категоричностью. Звезды рекомендуют не ждать от окружения уступок и компромиссов. Можно начать собственные проекты, без чьей либо поддержки
Овен
Полученную в этот день прибыль лучше пустить на развитие производства или собственного бизнеса, пишет «Сегодня».
Телец
Близнецы
Постарайтесь найти дополнительные источники дохода, иначе вам не избежать дыры в бюджете.
Рак
Лев
Вас будут встречать по одежке, так что уделите должное время и внимание созданию нового, модного имиджа.
Дева
Если вы не устраните огрехи в работе, то будьте готовы к тому, что вам на них укажут коллеги или начальство.
Что вас раздражает в окружающих? Разобравшись в этом, вы сможете избавиться от такой черты в самом себе.
Скорпион
Если вы правильно наладите рабочий процесс, то окажетесь победителем в ситуации, и дела пойдут как по маслу.
Стрелец
В этот день работы будет много, так что имейте в виду, что вам придется напрячь и мозги, и мускулы.
Козерог
Если есть возможность, старайтесь в этот день избегать перемещений на дальние расстояния и не садиться за руль.
Водолей
Звезды не советуют рисковать из-за сиюминутной выгоды – все-таки проверенные люди и отношения важнее.
Рыбы
Начальство потребует от вас отчет о выполненной работе, так что придется напрячься и сделать свою двойную норму.