Гороскоп на 28 сентября: у Раков не сбудутся планы, а Козерогам стоит поостеречься на дорогах

Овен

Полученную в этот день прибыль лучше пустить на развитие производства или собственного бизнеса, пишет «Сегодня».

Телец

При некотором везении вы сможете добиться желаемого результата, если проявите терпение и чувство такта.

Близнецы

Постарайтесь найти дополнительные источники дохода, иначе вам не избежать дыры в бюджете.

Рак

Не стоит слишком рассчитывать на обещания и обязательства, которые вам дали партнеры. Планы не сбудутся.

Лев

Вас будут встречать по одежке, так что уделите должное время и внимание созданию нового, модного имиджа.

Дева

Если вы не устраните огрехи в работе, то будьте готовы к тому, что вам на них укажут коллеги или начальство.

Весы

Что вас раздражает в окружающих? Разобравшись в этом, вы сможете избавиться от такой черты в самом себе.

Скорпион

Если вы правильно наладите рабочий процесс, то окажетесь победителем в ситуации, и дела пойдут как по маслу.

Стрелец

В этот день работы будет много, так что имейте в виду, что вам придется напрячь и мозги, и мускулы.

Козерог

Если есть возможность, старайтесь в этот день избегать перемещений на дальние расстояния и не садиться за руль.

Водолей

Звезды не советуют рисковать из-за сиюминутной выгоды – все-таки проверенные люди и отношения важнее.

Рыбы