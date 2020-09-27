Десятилетний сын Михаила Ефремова заразился коронавирусом

В это время без главы семейства пытаются справиться с трудностями жена Ефремова и его дети. С Софьей Кругликовой артист воспитывает троих детей. По данным СМИ, у младшего сына звезды «Современника», Бориса, диагностирован коронавирус.

Предположительно, десятилетний мальчик принес заразу из школы. В учебном заведении заболели несколько школьников, у ребенка взяли тест на COVID-19, который оказался положительным. После этого тестирование прошли и остальные члены семьи Ефремовых, сообщает Topnews.ru.

У старших дочерей Ефремова – Веры и Нади – не подтвержден коронавирус. Также не заболела и мать. Несмотря на это, семья осталась на даче в Подмосковье и самоизолировалась.

«Мальчик, слава Богу, чувствует себя хорошо», – прокомментировал «Комсомольской правде» друг семьи Ефремовых.