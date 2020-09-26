ТОП-7 признаков, что вы - тот самый токсичный партнер в отношениях

1. Вы храните секреты от партнера

Крайне важно в отношениях сохранить баланс между предельной откровенностью и таинственностью. Безусловно, вы не должны рассказывать партнеру абсолютно все: от истории болезни вашей прабабки, до цвета нижнего белья вашей лучшей подруги. Ему просто не нужно столько информации. Но хранить в секрете вещи, которые важны для вашего взаимопонимания, по крайней мере, нечестно, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Вы стремитесь все контролировать

Причем зачастую это выходит за все рамки здравого смысла. Своей гиперопекой вы душите партнера, и ему становится проще от вас отмахнуться и солгать, чем сказать правду без упреков и скандала. Скорее всего, вы настолько неуверенны в себе, что в вашем мировоззрении просто не укладывается, что человек готов быть рядом с вами, любить и ценить вас, хранить вам верность. Своим же маниакальным контролем вы методично разрушаете все то доброе и светлое, что вас объединяет.

3. Вы не умеете прощать

Закрывать глаза на каждый промах - тоже не лучшая идея. Но рассматривать под микроскопом и потом годами смаковать каждую ошибку партнера - стратегия заведомо проигрышная. Просто потому что мы - несовершенны, и оступиться может каждый. В отношениях бывают взлеты и падения, партнеры могут оступиться, и лишь искреннее прощение порой может спасти пару. Нужно уметь находить в себе сочувствие и сострадание, а иногда и слепо верить, вопреки всему.

4. Вы отказываетесь идти на компромисс

Умение проявить гибкость - ценное качество, которым многие пренебрегают, а зря. Если вы в паре, в равной степени должны учитываться интересы обоих партнеров. Даже если вам кажется, что выполнять все ваши капризы и мириться с вашим твердолобым упрямством для вашего партнера - истинное наслаждение. Пожалейте его. И задумайтесь, не ущемляете ли вы его права и свободы ради собственных сиюминутных “хотелок“?

5. Вы не доверяете своему мужчине

Доверие - штука сложная и, пошатнувшись раз, крайне сложно его вернуть обратно. Но недоверие в отношениях может быть куда более разрушительным чем, к примеру, откровенная измена. Потому что оно выматывает. Оно заставляет человека чувствовать себя виноватым. Если вашего партнера не в чем упрекнуть, зачем его изводить постоянными проверками? А, если проблема все же существует, не проще ли направить все свои усилия на ее разрешение и сохранение гармоничных отношений?

6. Вы манипулируете

Слезы, пожалуй, самое страшное оружие в арсенале женщины. Многие мужчины, завидев их, просто теряются, и готовы сделать что угодно, чтобы все это прекратилось. Так нельзя. Впрочем, это касается не только слез. Манипулировать чувствами партнера - подло, бить по болевым точкам для того, чтобы получить желаемое - низко. Читай также: 5 привычных фраз, которые выдают токсичного партнера

7. Вы чрезмерно ревнивы