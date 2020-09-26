Без платка и очков. Фото постаревшего автора композиции «Чудная долина»

Мистер Кредо был яркой звездой 90-х. Композиции музыканта напевали многие, а его образ арабского шейха запомнился поклонникам на долгие годы. Артист и сейчас продолжает творческую деятельность, однако отошел от привычного музыкального стиля.
Сейчас 47-летний Кредо, чье настоящее имя Александр Махонин, путешествует по курортам России вместе с любимой матерью. Кадрами из поездки артист делится в личном блоге, сопровождая их восторженными отзывами о посещаемых местах. Так, например, он побывал в Сочи, Анапе и даже на горном Алтае. Звезда не забывает публиковать и селфи на фоне живописных просторов, сообщает Starhit.ru.
Поклонники удивляются, как изменился кумир. Перед ними он предстал без привычного головного платка и темных очков. «Какие красивые глаза»; «На маму похож!» — пишут пользователи. Некоторые умилились тем, с какой теплотой артист относится к родительнице. «Вы молодец, что своей маме показываете красоту. Нам неизвестно, сколько еще жить на этом свете. Побольше бы таких сыновей . Дай Бог вам и вашей маме огромного здоровья!» — восхищаются фанаты.
Напомним, что пик популярности исполнителя пришелся на конец 90-х и начало нулевых. Именно в этот период музыкант выпускает такие песни, как «Медляк» и «Чудная долина», которые мгновенно стали хитами. Мистер Кредо и сейчас пишет композиции, однако широкой известности они не получили. Внезапное исчезновение певца со звездного олимпа заставило некоторых подозревать, что он попросту стал жертвой пагубных пристрастий.
«Я вообще умираю для народа после каждого выхода нового альбома: песни вроде есть, альбом вышел, а меня нигде нет, я не пиарю свои альбомы в телеэфирах, не даю интервью на десятки страниц в гламурных журналах… Вот меня и теряют. А слухи о смерти именно из-за передозировки наркотиками, думаю, напрямую связаны с моим репертуаром: все-таки соответствующая тема в некоторых песнях звучит, как ни крути», — объяснял артист журналистам.