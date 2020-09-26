Без платка и очков. Фото постаревшего автора композиции «Чудная долина»

Сейчас 47-летний Кредо, чье настоящее имя Александр Махонин, путешествует по курортам России вместе с любимой матерью. Кадрами из поездки артист делится в личном блоге, сопровождая их восторженными отзывами о посещаемых местах. Так, например, он побывал в Сочи, Анапе и даже на горном Алтае. Звезда не забывает публиковать и селфи на фоне живописных просторов, сообщает Starhit.ru.

Поклонники удивляются, как изменился кумир. Перед ними он предстал без привычного головного платка и темных очков. «Какие красивые глаза»; «На маму похож!» — пишут пользователи. Некоторые умилились тем, с какой теплотой артист относится к родительнице. «Вы молодец, что своей маме показываете красоту. Нам неизвестно, сколько еще жить на этом свете. Побольше бы таких сыновей . Дай Бог вам и вашей маме огромного здоровья!» — восхищаются фанаты.

Напомним, что пик популярности исполнителя пришелся на конец 90-х и начало нулевых. Именно в этот период музыкант выпускает такие песни, как «Медляк» и «Чудная долина», которые мгновенно стали хитами. Мистер Кредо и сейчас пишет композиции, однако широкой известности они не получили. Внезапное исчезновение певца со звездного олимпа заставило некоторых подозревать, что он попросту стал жертвой пагубных пристрастий.