Певицу Мэрайю Кэри пытались продать сутенеру в 12 лет

«Когда мне было 12 лет, моя сестра накачала меня валиумом, предложила мне кокаин, нанесла мне ожоги третьей степени и попыталась продать меня сутенеру», — вспомнила исполнительница, пишет Lenta.ru.

Она пояснила, что у нее всегда были напряженные отношения с сестрой Эллисон и братом Морганом. «Мы даже толком не знаем друг друга. Мы не росли вместе. У них была своя жизнь, а когда я родилась, они уже были испорченными людьми», — сказала Кэри. По словам певицы, родственники всегда считали, что у нее легкая жизнь.