Моника Мурд родом из Курессааре захотела добавить в свою жизнь чуть больше ярких красок и эмоций, решив получить водительские права категории С. И хотя к женщинам-дальнобойщицам в Эстонии относятся довольно скептически, ей поступило много предложений о работе со всего мира.

27-летняя Моника Мурд, которая выросла в Курессааре на Сааремаа и училась там в школе, всегда восхищалась классными машинами.

«Мне всегда нравились автомобили, а не их техническая часть. Когда я была помоложе, мне просто нравилось кататься», – говорит Моника, которая изучала кожевенное дело в профессионально-техническом училище и смогла попробовать свои силы в дизайне интерьеров автомобилей во время практики.

Вождение грузовика – это тяжелый мужской труд

В какой-то момент Моника почувствовала, что ей нужен более серьезный вызов в жизни, и подала заявление на получение водительских прав категории С. Когда Моника подавала документы на получение водительских прав через кассу по безработице, чиновников долго приходилось убеждать, что женщина действительно хочет стать водителем грузовика.

Я все время звонила в разные фирмы. Все говорили, что я не подхожу на эту должность, потому что я женщина. 2

«Работать водителем грузовика в Эстонии поначалу было очень сложно. Получив разрешения, я подала заявку на множество вакансий. Все время звонила в разные фирмы. Все говорили, что я не подхожу на эту должность, потому что я женщина. всегда подчеркивалось, что это тяжелая мужская работа и подходит она только для мужчин», – говорит Моника.

Моника не считает недооценивание женщин правильным и убеждена, что однажды именно женщины будут править миром, потому что они обладают необходимой многофункциональностью.

Моника Мурд одевается в рабочую одежду, но и любит женские наряды ФОТО: Частный архив

Однако Монике не потребовалось много времени, чтобы найти скандинавскую компанию, которая согласилась предоставить девушке дополнительное обучение и работу. «Пару лет я ездила по горам Норвегии, а после этого с любимым уехали в Англию работать водителями грузовиков», – говорит девушка, которая на сегодняшний день объехала 20 стран.

Путь в Австралию

В декабре 2019 года Моника и ее партнер Мадис отправились в Австралию и стали работать в сфере сельского хозяйства. На первую зарплату молодые люди сделали права на автопоезд (Multi-Combination driver's licence – на английском языке).

Моника Мурд в своей привычной стихии ФОТО: Частный архив

«Мы ходили в автошколу по выходным, обучение длилось в общей сложности четыре недели. Самой большой трудностью при получении разрешений была 18-ступенчатая коробка передач Eaton», – говорит Моника. Особенность коробки передач Eaton заключается в том, что для включения каждой передачи предусмотрена определенная скорость, передача и крутящий момент двигателя. Если крутящий момент двигателя, скорость движения и выбранная передача не совпадают, шестерни в коробке передач начнут трескаться, и ты просто вылетишь из автошколы.

Следующая остановка: добыча золота

Моника и ее любимый успешно получили разрешения и переехали работать в город Калгурли, известный своими золотыми запасами.

«Мы работаем на золотом прииске уже шесть месяцев. Мы начинаем рабочий день с того, что каждое утро сдаем тест на алкоголь. После этого происходит небольшое совещание, на котором обсуждаются дела предыдущей смены и требования безопасности, которые были нарушены в последние дни», – говорит Моника, которая, вероятно, является первой эстонской женщиной, работающей на автопоезде длиной 54,5 метра.

Моника наслаждается своей работой. На снимке два автопоезда. ФОТО: Частный архив

«Каждому рабочему дается задание, в какую шахту отправляться и какой грузовик использовать. После встречи мы едем к своим грузовикам и делаем технический осмотр. Мы проверяем жидкости, крепления буксирного крюка, 86 шин, автомобильную документацию и многое другое», – добавляет Моника.

Моника, вероятно, первая женщина из Эстонии, которая работает на автопоезде длиной 54,5 метра. 2

«Мой самый тяжелый груз составлял 230 000 килограммов, таким образом общая масса грузовика превышает 350 000 килограммов», – говорит она. Как только груз загружен, Моника начинает свой путь к дробилке, где разгружает трейлеры. «Эти ванны наклонены в сторону. Грузовик должен находиться в постоянном движении, а разгрузка не должна быть слишком быстрой. В противном случае камни попадут под колеса и испортят шины.», – подробно описывает процесс своей работы Моника. Она говорит, что в течение дня транспортирует 1 150 000 килограммов продукта на место хранения, откуда следующие погрузчики доставляют его на измельчитель. Продукт, вводимый в дробилку, превращается в мелкую пыль, которую затем пропитывают различными кислотами. В результате кислотной пропитки золото отделяется от других горных пород и оксидов.

Моника и ее жених Мадис ФОТО: Частный архив

Моника говорит, что на золотом руднике предпочтение отдается женщинам-операторам, поскольку они более осторожны. На самом деле 90 процентов мужчин по-прежнему работают за рулем. Моника чувствует себя в полной безопасности на своей нынешней работе, потому что на золотом руднике ей намного безопаснее, чем в зимнюю скользкую погоду в Норвегии. «Мне просто нравится сидеть за рулем, мечтать и смотреть на окрестности».

В планах вернуться в Эстонию

Молодые люди определенно планируют остаться в Австралии еще на несколько лет, чтобы посмотреть места, которые они раньше не видели. «Мы сами построили дом на колесах. Внутри большая кровать, а в качестве душа и туалета мы используем отдельную палатку», – говорит девушка.

В свободное время Моника любит купаться и ловить рыбу. Кроме того, Моника, которая живет в Эсперансе, маленьком городке в Западной Австралии, любит гулять с друзьями. «По населению это такой же город, что и Курессааре, и он тоже находится рядом с нами. Поэтому мы просто переехали в более теплый Курессааре», – говорит он.

Моника и Мадис, планировавшие этим летом пожениться в Эстонии, были вынуждены отменить свои свадебные планы из-за коронавируса, но молодые люди уверены, что в один прекрасный день они обязательно вернутся жить в Эстонию.