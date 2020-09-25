ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Сумасшедшие скидки и невероятные находки в плавучем торговом центре Tallink: кто скупает коньяк за 2655 евро?

Руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель успел побывать на пароме еще днем, одним из первых узнал цены на товары и показывает всем вам ассортимент в магазинах. Вещей так много, что даже в фойе рядом со стойкой информации выставлены стеллажи с брендовыми кофточками, футболками и куртками. Женскую майку Guess отдают всего за 15 евро, а мужской гель для душа от самого Дэвида Бекхэма за 5 евро, хотя его обычная цена - 20 евро. В магазине сладостей и напитков не все цены очень низкие, потому что некоторые товары эксклюзивные и уже скучают на полках без туристов из Азии. Если в компании Tallink узнают о том, что в круиз отправляются группы туристов из Азии, то к этому дню на склад завозят примерно 10 бутылок дорогостоящего коньяка - чуть более 2600 евро бутылку. У азиатов такое правило: если кто-то один из группы взял дорогой коньяк, его тут же хотят все.

Плавучий универмаг в Таллиннском порту ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Консультант отдела одежды Татьяна уже более 20 лет работает на паромах. Она очень любит работу, связанную с путешествиями, поэтому так долго ходит в море. Сейчас женщина трудится в магазине парома Silja Europa, где сегодня и в выходные будет работать плавучий торговый центр. В магазине одежды скидки, в среднем, около 30 процентов, но обувь, в основном, продается с 50-процентной скидкой. Здесь можно тоже найти крайне удивительную (по крайней мере, для мужчин) вещь. Это складные женские ботинки, чешки, тапочки. Как угодно назовите, но они невероятно удивительны! Они складываются и весят как пушинка! В сумке займут не больше места, чем одна пара нижнего белья.

В кафе Coffee & Co мы нашли кофе от Starbucks, который жители Таллинна могут приобрести только здесь, потому что вышеупомянутая сеть кофеен до сих пор не пришла в Эстонию. Американо и Капучино здесь довольно крепкие, поэтому если вы вдруг придете на шопинг сонным, в данном отделе вам непременно помогут.

Паром Silja Europa ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Попасть в плавучий торговый центр самого большого судна Балтии смогут сегодня вечером и в выходные только те, кто заранее об этом позаботился и зарегистрировался на официальной странице компании. Как сообщили в представительстве Tallink, сначала люди очень переживали, что к воскресенью может закончиться весь товар по выгодным ценам и не регистрировались на этот день. Сейчас уже паром полностью укомплектован и попасть на распродажу тем, кто этого очень хочет, но не успел зарегистрироваться, невозможно. «К сожалению, мест на борту больше не осталось. Надеемся увидеть вас в другой раз!» - написано на официальной странице парома Tallink.

Атмосфера в плавучем торговом центре праздничная. На пароме играет заводная музыка, всем желающим на входе выдают маски бесплатно, везде установлены дозаторы с антисептиками. По громкой связи постоянно напоминают о том, что из-за коронавируса следует соблюдать дистанцию. Это особенно актуально для отдела с парфюмами и косметикой, днем там было больше всего людей, вероятно, вечером ситуация будет почти такой же. Но в барах намного меньше людей и больше простора!

Не упустите свой шанс повеселиться!

Лайнер Silja Europa, который входит в число крупнейших ролкеров по количеству кают, был построен в 1993 году в Германии. Длина судна пассажировместительностью более 3000 человек составляет 202 метра, ширина – 33 метра. Silja Europa имеет ледовый класс 1А Super. Лайнер способен развивать скорость 21,5 узла. Автомобильная палуба протяженностью 932 линейных метра предназначена как для легковых, так и для грузовых автомобилей.