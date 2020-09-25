ГАЛЕРЕЯ ⟩ Как эстонские солдаты-срочники помогают приюту для животных

Не оказалось работы, которая показалась им утомительной или трудной – призывники с энтузиазмом помогли убрать старый песок с нашего песчаного поля, клумбы были очищены от кустов и сорняков, чтобы у собак было больше возможностей для прогулок. Пауков сняли со стен дома и перенесли в другое место, пустые клетки для собак промыли мойкой высокого давления. Мы очень благодарны за то, что такие отзывчивые и трудолюбивые люди пришли нам на помощь. Спасибо им!»