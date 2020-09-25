ГАЛЕРЕЯ ⟩ Как эстонские солдаты-срочники помогают приюту для животных

Наступила осень, а вместе с ней и дополнительные заботы в приютах для животных. Хорошо, что находятся люди, которые любезно предлагают свою помощь. Во вторник призывники военной части Тапа и караульного батальона посетили Таллиннский приют для животных, где помогли выполнить различные осенние работы и познакомились с находящимися там животными.
Более подробно о работе и деятельности солдат рассказала руководитель Таллиннского приюта для животных Кэрол Лиакс:
Не оказалось работы, которая показалась им утомительной или трудной – призывники с энтузиазмом помогли убрать старый песок с нашего песчаного поля, клумбы были очищены от кустов и сорняков, чтобы у собак было больше возможностей для прогулок. Пауков сняли со стен дома и перенесли в другое место, пустые клетки для собак промыли мойкой высокого давления. Мы очень благодарны за то, что такие отзывчивые и трудолюбивые люди пришли нам на помощь. Спасибо им!»