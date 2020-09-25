ГАЛЕРЕЯ ⟩ В торговом центре Nautica открылась выставка «Могучие драконы»

15 сентября в торговом центре Nautica открылась бесплатная выставка о драконах в стиле фэнтези «Могучие драконы». На выставке можно увидеть экспонаты в натуральную величину, связанные с драконами и победителями драконов, вместе с оружием и охотничьим снаряжением. Эту экспозицию, привезенную из Чехии и впервые оказавшуюся в Эстонии, можно посетить до 21 октября.
Мистика, связанная с драконами, вероятно, не оставит равнодушным ни одного ребенка. Это мифическое существо также известно многим и по китайской астрологии, где оно является одним из двенадцати знаков-животных. Центр Nautica наполнится чуть более чем на месяц змееобразными существами и их укротителями, однако, помимо этого, также можно ознакомиться и с частями скелетов.
На выставке можно ознакомиться с драконами в натуральную величину, охотниками на драконов, или укротителями драконов, оружием, снаряжением, трофеями и останками скелетов.
Посещение выставки бесплатно для всех!
Руководитель центра Nautica Ольга Аллик подчеркивает, что на всей территории торгового центра по-прежнему принимаются необходимые меры (бесконтактные дезинфицирующие средства и частая очистка поверхностей), чтобы обеспечить безопасность всех посетителей и работников. Несмотря на сложную ситуацию, мы убеждены в том, что мы можем обеспечить безопасную и чистую среду, где люди могут чувствовать себя спокойно и комфортно во время совершения покупок и получения приятных впечатлений.