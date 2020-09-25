ГАЛЕРЕЯ ⟩ В торговом центре Nautica открылась выставка «Могучие драконы»

Мистика, связанная с драконами, вероятно, не оставит равнодушным ни одного ребенка. Это мифическое существо также известно многим и по китайской астрологии, где оно является одним из двенадцати знаков-животных. Центр Nautica наполнится чуть более чем на месяц змееобразными существами и их укротителями, однако, помимо этого, также можно ознакомиться и с частями скелетов.

На выставке можно ознакомиться с драконами в натуральную величину, охотниками на драконов, или укротителями драконов, оружием, снаряжением, трофеями и останками скелетов.

Посещение выставки бесплатно для всех!