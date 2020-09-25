Внучка Елизаветы II принцесса Евгения и ее муж ждут первенца

30-летняя принцесса Евгения и ее 34-летний супруг Джек Бруксбэнк готовятся к рождению первенца. Новость о скором пополнении в семействе подтвердили в Букингемском дворце, пишет Сплетник.
— говорится в официальном сообщении.
Сама Евгения уже поделилась радостной новостью в Instagram, опубликовав фото крошечных пинеток и написав, что они с мужем очень взволнованы.
Ребенок пары станет 11-м в очереди на королевский престол. Королевский титул он при рождении вряд ли получит, так как свое звание он унаследует от отца.
Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения и предприниматель Джек Бруксбэнк поженились в 2018 году. Пара обвенчалась в часовне Святого Георгия в Виндзоре в присутствии 800 гостей, в числе которых были Кейт Мосс, Кара Делевинь, Робби Уильямс с женой Айдой Филд и другие знаменитости.
Недавно пара отметила 10-ю годовщину своих отношений. Они познакомились во время отдыха на горнолыжном курорте в Швейцарии и сразу влюбились друг в друга.