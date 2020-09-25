Внучка Елизаветы II принцесса Евгения и ее муж ждут первенца

Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк рады сообщить, что они ждут ребенка, который появится на свет в начале 2021 года. Герцог и герцогиня Йоркские, мистер и миссис Джордж Бруксбэнк, королева и герцог Эдинбургский в восторге от этой новости,

— говорится в официальном сообщении.

Сама Евгения уже поделилась радостной новостью в Instagram, опубликовав фото крошечных пинеток и написав, что они с мужем очень взволнованы.

Ребенок пары станет 11-м в очереди на королевский престол. Королевский титул он при рождении вряд ли получит, так как свое звание он унаследует от отца.

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения и предприниматель Джек Бруксбэнк поженились в 2018 году. Пара обвенчалась в часовне Святого Георгия в Виндзоре в присутствии 800 гостей, в числе которых были Кейт Мосс, Кара Делевинь, Робби Уильямс с женой Айдой Филд и другие знаменитости.