Пт, 25.09.2020
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Артистов, приехавших в Таллинн с AC/DC Tribute Show, в отеле финн залил водой из гидранта

AC/DC Tribute Show

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Во вторник, 22 сентября, в Таллинне состоялось долгожданное шоу AC/DC Tribute Show. Промоутер Юрий Гвозди рассказал , с какими трудностями ему пришлось столкнутся, организуя этот тур.

На Youtube-канале Олега Беседина появилось видеоинтервью с Юрием Гвозди, промоутером шоу, который рассказал, что для проведения шоу всей группе нужно было сдать тест на коронавирус в стране проживания и затем по приезде. Только после двух отрицательных результатов артистам разрешено работать.

Также он рассказал, что на все выступления - в Тарту, Пярну и Таллинне - были раскуплены почти все билеты.

Юрий рассказал и о курьезном случае, который случился с водителем группы и артистами.

Водитель отвез одну группу из Эстонии и привез другую в Таллинн. Он лег спать поздно, а ранним утром в его номер ворвался человек, который поливал водителя из пожарного гидранта. Он вломился еще в один номер, а потом полностью залил весь пятый этаж, соответственно, и четвертый тоже,

- рассказал он.

Мужчина с финским гражданством оказался трезв. Все артисты, живущие на этом этаже, были в стрессе. Администрация отеля отнеслась с пониманием к ситуации и переселила всех артистов в другие номера.

Смотри видео!

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