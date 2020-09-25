Анна Седокова показала откровенное фото со своим третьим мужем

О тайной свадьбе Седоковой и Тиммы стало известно 18 сентября. Вскоре на своей странице в Instagram экс-"ВИА Гра" обнародовала несколько фото в свадебном платье, а накануне разместила откровенное фото с новоиспеченным супругом. На нем влюбленные страстно обнимаются, при этом Анна одета в синее белье и чулки с поясом и подвязками.

Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии,

– подписала кадр Седокова.

Не все поклонники Анны Седоковой оценили кадр. "Аня, я рада за вас искренне, но подобные фотосессии не очень нравятся. Я за нежность. Свадебные фото очень понравились", "И что это за фото? Гадость", "Уже не знают, как и в каких позах себя показать. Слишком навязчиво", – пишут в комментариях пользователи сети.