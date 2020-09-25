«Нельзя бежать впереди паровоза»: фанаты Лизы Галкиной показали, как будет выглядеть девочка в 17 лет

Надо отметить, что девочка уже сейчас красотка, а спустя годы она, по мнению фанатов, должна стать еще более неотразимой.

«Нельзя бежать впереди паровоза! Дети меняются, и какая она будет через 10 лет никто не знает! Здоровья главное и счастья» «Красавица!! Не торопите время, оно и так очень быстро летит» «Главное, чтобы без пластики. Она такая славная, красавица. Пусть будет счастливой», — отметили в комментариях пользователи.