Сколько получают Соловьев, Киселев, Скабеев и другие российские телеведущие?

Оказалось, что самый высокооплачиваемый – это Артем Шейнин (ток-шоу «Время покажет» на Первом канале). Он также занимает пост первого заместителя главы Дирекции социальных и публицистических программ. Он получал в год почти 100 миллионов рублей (1,1 миллион евро).