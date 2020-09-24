Сколько получают Соловьев, Киселев, Скабеев и другие российские телеведущие?

Раскрыты зарплаты 13 главных ведущих общественно-политических шоу на российских государственных каналах. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Insider.
Оказалось, что самый высокооплачиваемый – это Артем Шейнин (ток-шоу «Время покажет» на Первом канале). Он также занимает пост первого заместителя главы Дирекции социальных и публицистических программ. Он получал в год почти 100 миллионов рублей (1,1 миллион евро).
Согласно информации доступной в базе Федеральной налоговой службы РФ:
- ведущий НТВ Андрей Норкин за год заработал 4,3 миллиона рублей (почти 48 тысяч евро);
- гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев (ведущий «Вести недели») - 4,6 миллиона рублей (51 тысячу евро);
- ведущая программы «Действующие лица» на «России» Наиля Аскер-Заде – 6,5 миллиона рублей (72 тысячи евро);
- сотрудник РЕН ТВ Андрей Добров получил почти 7 миллионов рублей (почти 78 тысяч евро) за ведение авторской передачи «Добров в эфире»;
- главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян за работу над шоу «Своя правда» на НТВ получал 12,2 миллиона рублей (135 тысяч евро);
- ведущие на «России 1» Евгений Попов и Ольга Скабеева получают по 12,8 миллиона рублей каждый (по 142 тысячи евро).
Одним из самых высокооплачиваемых является Владимир Соловьев – 52,6 миллиона рублей (583 тысячи евро). Высокооплачиваемой является главред RT Маргарита Симоньян и ее муж Тигран Кеосаян – их доход оценен в 156 миллионов рублей (1,7 миллиона евро).