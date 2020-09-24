СОБЫТИЕ ⟩ В Таллинне открылась выставка для любителей кошек и не только

«Даже самое маленькое из кошачьих - само совершенство»,

- сказал Леонардо Да Винчи.

Кошки сами по себе уже произведение искусства, а также они стали неотъемлемой частью интернет культуры. Более того, кошачьи сопровождали самых известных людей искусства: кот был у Анри Матисса, у Густава Климта, у Василия Кандинского, у Пабло Пикассо, у Жанны Мишеля Баския и т. д. Сальвадор Дали часто появлялся на публике со своим оцелотом, а ещё делал безумные сюрреалистические фотографии с котами. По слухам, Энди Уорхол одно время жил в квартире со своей матерью и 25 котами и кошками.

Когда вы начали писать картины с кошками?

- «Примерно 20 лет назад. Вообще я писал картины на разные темы: и спортсменов, и повседневную жизнь, портреты. Однако кошки это одна из важных тем, к которой я люблю возвращаться», - говорит художник Август Кюннапу.

Почему вы именно решили изображать кошек?

- «Кошки и коты — это таинственные животные, которые живут сами по себе. Еще с древних времен считается, что кошки делятся особой вибрацией и позитивной энергетикой с людьми. Они не настолько нуждаются в людях, сколько делятся с нами чем-то неизмеримым, что приносит нам радость», - добавляет художник.

- У вас дома живет кот?

- Раньше жил, но теперь он живет у родителей. Изображение кошек – это симбиоз многих вещей: люблю наблюдать за кошками вживую, а также рассматривать старые открытки с ними, и еще использовать свою фантазию.

На выставке представлено четыре работа Августа Кюннапу. По словам художника, последние годы ему нравится использовать яркие, неоновые цвета в своих работах.

Сразу отмечаешь «светящиеся» глаза изображенных кошек Августа, а сами картины будут достойным украшением интерьера, которые не требуют даже рам. Особенно хорошо такие яркие работы смотрятся на темных стенах.

Янис Шилковс – организатор выставки, и именно его посетила идея сделать выставку на данную тематику. По словам Яниса, он выбрал кошек, потому что это особенное животное, очень популярное, пластичное, красивое. «Почему бы нет», - говорит он.

«Художников больше 30. Около 20 художников из Эстонии, чуточку поменьше из Латвии, и, к сожалению, в этот раз не получилось привезти больше, поэтому только двое из Литвы», - делится Янис.

Понравившиеся картины можно будет приобрести, но поспешите, ведь некоторые работы уже успели забронировать в первый день.

- Как долго будет проходить выставка?

- Выставка будет длиться до 17 января 2021 года.

Место: Выставка будет проходить на 2 этаже торгового центра Т1.

Более того выставка будет живой, что означит, что она будет развиваться в процессе. «Мы очень надеемся, что появятся скульптуры кошек. А еще Лаура Шмидеберга – художница по стеклу – обещала предоставить нам работы – украшения для кошек», добавил Янис.

Немного истории о том, как и почему коты становились героями произведений искусства. Котов приручали постепенно, и, в отличие от собак они всегда были более независимы. Польза котов для человека, кроме того, что они просто очень милые и уютные в том, что они охотились на змей, мышей и птиц, которые могли повредить урожай или принести вред людям. Поэтому приручение котов началось в древнем Египте, вместе с активным развитием сельского хозяйства. В древнем Египте коты играли важную роль, поэтому к ним относились с почтением. Вплоть до того, что египетская богиня Баста - богиня радости, веселья любви и плодородия — это женщина с головой кошки. Поэтому, убийство кошки в древнем Египте даже могло караться смертной казнью. Однако в средневековье кошкам пришлось не легко. Древняя христианская традиция считала их представителями тёмных сил, их ассоциировали с ведьмами и всякой дьявольщиной, а также связывали с сексуальностью, ленью и похотью. Несколько столетий спустя, начиная с 17 века коты стали ассоциируются с домашними животными и таковыми их стали изображать на картинах с людьми.