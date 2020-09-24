Гороскоп Василисы Володиной на октябрь 2020 года

В октябре даст о себе знать осенняя хандра: появится желание погрустить и предаться тоскливым мыслям, глядя на монотонные пейзажи за окном. В этом есть и своя польза, поэтому астролог не советует срочно вытягивать себя из такого состояния: дайте себе время перестроиться на новый ритм жизни. Небольшая пауза, задумчивость и погруженность в мысли — это то, что будет полезно для перезагрузки. Однако, несмотря на меланхолию, ближайшие недели следует придерживаться позитивного взгляда на жизнь. Отнеситесь к происходящему радостно, или хотя бы с надеждой: это обязательно оправдается.

Овен

Месяц принесет яркие, но контрастные энергии — в течение месяца не раз придется делать сложный выбор, искать оптимальную линию поведения. Поддаваться душевному импульсу или нет — решать только самим Овнам, но астролог дает подсказку: октябрь более удачен для новых задач, еще не испробованных целей и не проторенных путей. Можно согласиться на эксперименты, если убедить себя, что динамика придает жизни остроту — и тогда внутренние сомнения стихнут, дело пойдет, а процесс принесет удовольствие. Выровнять внутреннее состояние помогут регулярные паузы: несколько минут в тишине, дыхательные практики и ароматические свечи — залог душевного спокойствия.

Телец

Тельцам не помешает в октябре отвлечься от рутины и трудностей. Это не значит, что нужно бросить все силы на решение проблем, достаточно найти путь наименьшего сопротивления, мысленно отпустить ситуацию и поддаться течению событий. Беспокойство может лишь усугубить проблемы, притянув дополнительные неприятности. Планеты будут играть на стороне Тельцов, но их энергия непредсказуема. Может появиться желание действовать, бороться, побеждать, атаковать, но звезды советуют не играть с огнем. Важно взять свои чувства и мысли под контроль, в противном случае они захватят контроль над вами.

Близнецы

Василиса Володина советует Близнецам быть более чуткими и осторожными в октябре. Особенного внимания заслуживают слова: даже небольшое критическое замечание или неправильная шутка могут вызвать непропорционально сильную реакцию. В делах самым лучшим приложением сил будет сфера финансов и развитие бизнеса — появится много подсказок, возможностей и скрытых путей достижения целей. Деятельная забота о своих деньгах будет способствовать обновлению и росту в остальных делах, самое главное — не терять темп. Прекрасно работают заряжающие практики: медитация, йога, цигун. Тот, кто сможет настроиться на созвучие с силами Вселенной, непременно получит воплощение задуманного.

Рак