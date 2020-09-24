Принц Гарри нарушил королевский закон из-за Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл полгода назад перестали быть членами королевской семьи и отреклись от своих обязанностей и титулов, начав жить самостоятельно и переехав в США, пишет Экспресс газета.
Недавно Меган и Гарри записали видеообращение и призвали американцев обязательно идти на выборы президента страны в ноябре этого года. Публика весьма неоднозначно отреагировала на такое обращение и призыв к действию, а у некоторых оно и вовсе вызвало ярость.
Дело в том, что членам королевской семьи запрещено вмешиваться в политику, особенно если дело касается других стран. Несмотря на то, что Гарри и Меган больше не являются членами королевской семьи, их до сих пор воспринимают именно так.
И если Меган — гражданка США, то Гарри все еще подданный Великобритании и, по мнению пользователей, в любом случае не должен был касаться темы выборов в другой стране. Сам Гарри ни разу не голосовал и в родной стране из-за принадлежности к королевской семье.