Принц Гарри нарушил королевский закон из-за Меган Маркл

Недавно Меган и Гарри записали видеообращение и призвали американцев обязательно идти на выборы президента страны в ноябре этого года. Публика весьма неоднозначно отреагировала на такое обращение и призыв к действию, а у некоторых оно и вовсе вызвало ярость.

Дело в том, что членам королевской семьи запрещено вмешиваться в политику, особенно если дело касается других стран. Несмотря на то, что Гарри и Меган больше не являются членами королевской семьи, их до сих пор воспринимают именно так.