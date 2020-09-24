Премьер-министр Эстонии Юри Ратас празднует годовщину свадьбы

Сегодня, 24 сентября, 15-ю годовщину свадьбы празднуют премьер-министр Эстонии Юри Ратас и его жена Карин.
В день Хрустальной свадьбы Юри Ратас опубликовал на своей официальной странице в Facebook трогательный пост, в котором поблагодарил жену за прожитые вместе годы и за те, которые еще предстоит прожить.
Любимая Карин, спасибо за эти 15 лет совместной жизни. И заранее хочу поблагодарить за те чудесные годы, которые ждут нас впереди,
- написал он под красивым свадебным фото.
Aitäh, võrratult armas Karin, 15 üheskoos elatud aasta eest. Tänan juba ette ka nende imeliste aastate eest, mis on meil veel ees💞Опубликовано Jüri Ratas Среда, 23 сентября 2020 г.