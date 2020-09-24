Чт, 24.09.2020
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Тимати заподозрили в романе с татуировщицей, которая опубликовала нежные фото вскоре после его развода

ФОТО: Instagram

Недавно поклонников шокировала неприятная новость: 37-летний основатель Black Star и его возлюбленная Анастасия Решетова разорвали отношения спустя 11 месяцев после рождения сына. И пользователи заподозрили, что у популярного рэпера уже назревает новый роман.

Слухи о новом увлечении Тимати появились несколько дней назад. Фанаты предположили, что музыкант неровно дышит к тату-мастеру Анне Дарбицкой. А теперь девушка еще больше заинтриговала юзеров, выложив в Instagram нежные совместные фото с рэпером, сообщает Life.ru.

На снимках молодые люди трепетно обнимают друг друга, а на одном из кадров Тимати, тепло улыбаясь, смотрит на эффектную блондинку. При этом Анна оставила многозначительную подпись, снабдив её несколькими эмодзи в виде сердечек.

Пользователи сразу завалили девушку комментариями, отмечая, что давно догадывались об их связи. А некоторые даже гневно возмущались, что Тимати променял свою возлюбленную на Анну.

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