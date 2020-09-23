Повар из Силламяэ борется за победу в престижнейшей поварской Олимпиаде Bocuse d’Or

С 15 до 16 октября в Таллинне пройдет европейский финал поварской Олимпиады Bocuse d’Or, на которой Эстонию будет представлять повар из Силламяэ Артур Казарицкий. Последние четыре года Артур работает в культовом ресторане с тремя звездами Мишлен Geranium, в Копенгагене.
Шеф-повар ресторана Geranium Расмус Кофоед три раза выигрывал Bocuse d’Or, а его ресторан занял пятое место в списке самых лучших ресторанов мира.
В интервью передаче «Дубль» Артур рассказал, как идет подготовка. Последние месяцы он тренируется в Эстонии, ради этого ему даже пришлось оставить свою семью в Дании.
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