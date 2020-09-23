Повар из Силламяэ борется за победу в престижнейшей поварской Олимпиаде Bocuse d’Or

С 15 до 16 октября в Таллинне пройдет европейский финал поварской Олимпиады Bocuse d’Or, на которой Эстонию будет представлять повар из Силламяэ Артур Казарицкий. Последние четыре года Артур работает в культовом ресторане с тремя звездами Мишлен Geranium, в Копенгагене.