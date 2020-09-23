Ср, 23.09.2020
Таллинн так запал NILETTO в душу, что он записал персональное послание для нас СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Звездный 37-летний диетолог Эрик Оргу нашел себе 21-летнюю прелестницу

Toitumisnõustaja Erik Orgu uus silmarõõm on lauljatar Desiree Mumm.

ФОТО: Liis Treimann/Konstantin Sednev/Postimees Grupp

37-летний диетолог Эрик Оргу последнее время был замечен с певицей Дезиреэ Мумм, которая известна по конкурсу Eesti Laul 2018. В одном из выпусков девушка в прямом эфире расписалась у полуголого поклонника на спине.

Сейчас она работает в салоне красоты, но и про музыку не забывает. 21-летняя красавица делится на канале в YouTube своим творчеством, а также сочиняет каверы.

Первые признаки отношений Эрика и Дезиреэ появились неделю назад на его Instagram. Похоже, пару объединяет любовь к еде и активному образу жизни.

Оргу уже был женат, но в 2016 году развелся.

НАВЕРХ
Back