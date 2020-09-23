Звездный 37-летний диетолог Эрик Оргу нашел себе 21-летнюю прелестницу

37-летний диетолог Эрик Оргу последнее время был замечен с певицей Дезиреэ Мумм, которая известна по конкурсу Eesti Laul 2018. В одном из выпусков девушка в прямом эфире расписалась у полуголого поклонника на спине.
Сейчас она работает в салоне красоты, но и про музыку не забывает. 21-летняя красавица делится на канале в YouTube своим творчеством, а также сочиняет каверы.
Первые признаки отношений Эрика и Дезиреэ появились неделю назад на его Instagram. Похоже, пару объединяет любовь к еде и активному образу жизни.
Оргу уже был женат, но в 2016 году развелся.