ВИДЕО ⟩ Артемий Троицкий в Таллинне: Николай Басков – растертый плевок, не человек, он существо на побегушках

В программе речь зашла о клипе белорусских и российских артистов в поддержку Александра Лукашенко. Больше всего от Троицкого досталось Николаю Баскову: «Я думаю, что белорусские артисты, которых в клипе 75 процентов, работали бесплатно, потому что слово Лукашенко для них – приказ. Российские артисты, судя по всему, работали за большие деньги. Меня удивило присутствие в клипе одного единственного артиста – Филиппа Киркорова. Другие, в том числе Николай Басков, давно забыты. Николай Басков – растертый плевок, он вообще не артист, не человек, он существо на побегушках, на подпевках. Он нигде не котируется, выживает только за счет того, что постоянно мозолит людям глаза на всяких сборных концертах. Киркоров же артист серьезный и самостоятельный. Он не марионетка, как Басков, он сам себе хозяин. Киркоров всегда был достаточно наглым, он знал, где денег заработать можно, а где лучше этого не делать. Киркоров сделал нехарактерную для себя ошибку, очень зря он в это дело вписался. Возможно, ему сделали предложение, от которого, так сказать, нельзя отказаться», пишет 7d.org.ua.