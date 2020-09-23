Настя Каменских позировала топлес под лучами солнца на балконе

Я верю в то, что все в мире – это энергия. А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим. Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне – то есть на уровне мыслей.И только потом сбудутся в настоящем,