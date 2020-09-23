ВИДЕО ⟩ Какая фигура человека нормальная? Датский канал показал детям и сломал взрослых: правда была голой — буквально

В Дании в эфире детского шоу «Ultra Раздевается» приняли участие голые мужчины и женщины, которым дети, сидящие в студии, задали вопросы про гениталии. Продюсеры раздели гостей, чтобы рассказать маленьким поклонникам программы о бодипозитиве, но мнения взрослых зрителей разделились, пишет Medialeaks.
Датский детский телеканал Ultra выпускает контент с целью интеллектуально развивать подрастающих зрителей, одновременно развлекая их. Среди прочих передач на канале транслируется детское ток-шоу «Ultra Раздевается», которое в середине сентября привлекло к себе внимание пользователей соцсетей.
Съёмки программы проходили в студии, где перед детьми 11-13 лет, сидящими в зале, выступили пятёрки взрослых. Гости шоу выходили на сцену в халатах.
Видео смотри ЗДЕСЬ!
После того как ведущий Янник Шоу объяснил зрителям, что передача посвящена бодипозитиву и борьбе с бодишеймингом, мужчины и женщины снимали халаты и представали перед детьми полностью голыми, демонстрируя, что нормальное тело взрослого человека может выглядеть по-разному.
— подбодрил зрителей Янник.
Один герой был темнокожим, другая гостья, помимо тату, продемонстрировала туннели в ушах и короткие волосы. В кадре также появился мужчина с синдромом Ларона, или карликовостью, женщина с лишним весом и очень стройная пара.
Кроме того, на сцене побывали старик с повязкой на месте операционного шрама, мужчина с татуировками и протезом вместо левой ноги, а также женщина с лишней кожей, образовавшейся на её теле после похудения.
Сначала неохотно, а потом с энтузиазмом дети из школы Орестад, расположенной в Копенгагене, стали задавать взрослым такие вопросы, как: «В каком возрасте у вас выросли волосы на нижней части тела?», «Вы думаете об удалении татуировок?», «Довольны ли вы своими интимными частями?»
Один из взрослых ответил, что у него никогда не было «негативных мыслей» о своих интимных местах. Другой мужчина признался, что в молодости его беспокоил размер его половых органов, но со временем он научился принимать себя таким, какой он есть.
По мнению продюсеров, такой способ познания взрослого мира очень полезен для детей, пишет The New York Times. Рейтинги шоу после эфира с обнажёнными участниками тоже возросли, но не все в Дании одобрили такой метод воспитания юных зрителей.
Член Датской народной партии Питер Скааруп назвал передачу «развращающей детей».
— уверен Скааруп.
C политиком согласились и многие зрители, которые выразили своё негодование под постом с передачей в фейсбуке.
«Вы же не серьёзно делаете это? Как противно!», «Это не только безвкусно, но и очень опасно. Я бы на вашем месте это удалила, пока у вас не появились неприятности», «Открытая педофилия! Как вы можете позволить взрослым женщинам и мужчинам выставлять себя напоказ перед маленькими детьми? Вы сошли с ума?»
Впрочем, мнения комментаторов разделились, ведь некоторые зрители, напротив, решили, что телевизионщики делают очень полезное дело.
«Я полностью поддерживаю эту идею. Дети относятся к этому серьёзно и задают разумные вопросы. Мой мальчик определённо посидит в этой студии, когда станет ровесником аудитории, если он, конечно, захочет», «Если бы эта трансляция была в 90-х, думаю, никто бы не удивился. Я помню, как в начальной школе мы смотрели фильмы о половом воспитании, которые были гораздо более трансграничными. Не следует ли нам немного отойти от страха перед телом, а затем принять тот факт, что следующее поколение увидит, как выглядят взрослые тела БЕЗ онлайн-фильтров, без специальных эффектов. Более того, то, что дети могут найти в Сети, определённо разрушает их больше, чем наблюдение за несколькими голыми взрослыми людьми с расстояния пяти метров», «Мой девятилетний ребенок смотрел шоу со своей подругой на прошлой неделе и прокомментировал его так: «Тела, наверное, бывают разными, и это нормально». Так что спасибо за программу».
Хотя в соцсетях и СМИ о шоу заговорили только в середине сентября, эпизод о бодипозитиве вышел в эфир ещё в конце августа и с тех пор не был удалён даже с YouTube и из фейсбука. Так что можно сказать, что продюсеры не собираются просить у зрителей прощения и блокировать выпуск.