ВИДЕО ⟩ Какая фигура человека нормальная? Датский канал показал детям и сломал взрослых: правда была голой — буквально

Датский детский телеканал Ultra выпускает контент с целью интеллектуально развивать подрастающих зрителей, одновременно развлекая их. Среди прочих передач на канале транслируется детское ток-шоу «Ultra Раздевается», которое в середине сентября привлекло к себе внимание пользователей соцсетей.

Съёмки программы проходили в студии, где перед детьми 11-13 лет, сидящими в зале, выступили пятёрки взрослых. Гости шоу выходили на сцену в халатах.

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После того как ведущий Янник Шоу объяснил зрителям, что передача посвящена бодипозитиву и борьбе с бодишеймингом, мужчины и женщины снимали халаты и представали перед детьми полностью голыми, демонстрируя, что нормальное тело взрослого человека может выглядеть по-разному.

Дети, а теперь вы можете задать нашим гостям свои вопросы. Не нужно стесняться, плохих вопросов не бывает,

— подбодрил зрителей Янник.

Один герой был темнокожим, другая гостья, помимо тату, продемонстрировала туннели в ушах и короткие волосы. В кадре также появился мужчина с синдромом Ларона, или карликовостью, женщина с лишним весом и очень стройная пара.

Кроме того, на сцене побывали старик с повязкой на месте операционного шрама, мужчина с татуировками и протезом вместо левой ноги, а также женщина с лишней кожей, образовавшейся на её теле после похудения.

Сначала неохотно, а потом с энтузиазмом дети из школы Орестад, расположенной в Копенгагене, стали задавать взрослым такие вопросы, как: «В каком возрасте у вас выросли волосы на нижней части тела?», «Вы думаете об удалении татуировок?», «Довольны ли вы своими интимными частями?»

Один из взрослых ответил, что у него никогда не было «негативных мыслей» о своих интимных местах. Другой мужчина признался, что в молодости его беспокоил размер его половых органов, но со временем он научился принимать себя таким, какой он есть.

По мнению продюсеров, такой способ познания взрослого мира очень полезен для детей, пишет The New York Times. Рейтинги шоу после эфира с обнажёнными участниками тоже возросли, но не все в Дании одобрили такой метод воспитания юных зрителей.

Член Датской народной партии Питер Скааруп назвал передачу «развращающей детей».

Детям ещё слишком рано смотреть на мужские и женские гениталии. В этом возрасте им ещё есть о чём подумать, кроме этого. Всему своё время. Пусть это делают родители или школа, а передача выглядит просто вульгарно,

— уверен Скааруп.

C политиком согласились и многие зрители, которые выразили своё негодование под постом с передачей в фейсбуке.